Экс-муж Ани Лорак женится на молодой пышногрудой брюнетке: горячие фото

Бывший муж Ани Лорак 44-летний Мурат Налчаджиогду женится на молодой пышногрудой брюнетке из Киева по имени Лилия.

Хотя девушка и не показала лицо возлюбленного, а только его руку, в СМИ пишут, что Мурат сделал Лилии предложение.

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Что известно о Лилии и ее отношениях с Муратом Налчаджиоглу

Лилии 26 лет, она живет в Киеве, работает визажистом, обучает искусству make-up. У девушки есть дочка от предідущих отношений.

Она начала встречаться с Муратом Налчаджиоглу летом 2020-го и часто публиковала совместные снимки с 43-летним турецким бизнесменом.

Новый, 2021-й год пара влюбленных провела вместе в Турции, хвастаясь кадрами с отдыха. Но вскоре после єтого девушка почистила свою страничку от фото с Муратом. Пошли слухи, что пара рассталась. Но судя по всему, они решили просто не афишировать свои отношения, придерживаясь принципа, что счастье любит тишину.

Теперь же возлюбленные принимают поздравления с помолвкой.

На своей странице в Instagram девушка любит хвастаться роскошными формами и идеальным лицом - впрочем видно, что и тут не обошлось без "улучшайзинга".

Фото: Лилия, невеста Мурата Налчаджиоглу (instagram.com/__l_i_l_i_a___/)

Напомним, что Ани Лорак официально развелась с турецким бизнесменом в начале 2019-го года. Но отношения они разорвали еще раньше - певица переехала жить и работать в Москву, тогда как Мурат остался в Киеве. Они воспитывают 10-летнюю дочь Софию.