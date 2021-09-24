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Екс-чоловік Ані Лорак одружується на молодій пишногрудій брюнетці: гарячі фото

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П'ятниця 24 вересня 2021 11:20
Екс-чоловік Ані Лорак одружується на молодій пишногрудій брюнетці: гарячі фото Фото: Мурат Налчаджіоглу з Лілією (vklybe.tv)
Автор: Світлана Мащенко

Колишній чоловік Ані Лорак 44-річний Мурат Налчаджіогду одружується на молодій пишногрудій брюнетці з Києва на ім'я Лілія.

Фото із заповітною обручкою дівчина опублікувала у своєму Instagram.

Хоча дівчина і не показала обличчя коханого, а тільки його руку, в ЗМІ пишуть, що Мурат зробив Лілії пропозицію.

Екс-чоловік Ані Лорак одружується на молодій пишногрудій брюнетці: гарячі фото

Скріншот

Що відомо про Лілію та її стосунки з Муратом Налчаджіоглу

Лілії 26 років, вона живе в Києві, працює візажистом, навчає мистецтву make-up. У дівчини є дочка від попередніх стосунків.

Вона почала зустрічатися з Муратом Налчаджіоглу влітку 2020-го і часто публікувала спільні знімки з 43-річним турецьким бізнесменом.

Новий, 2021-й рік пара закоханих провела разом у Туреччині, хвалячись кадрами з відпочинку. Але незабаром після цього дівчина почистила свою сторінку від фото з Муратом. Пішли чутки, що пара розлучилася. Але судячи з усього, вони вирішили просто не афішувати свої взаємини, дотримуючись принципу, що щастя любить тишу.

Тепер же закохані приймають привітання з заручинами.

На своїй сторінці в Instagram дівчина любить хвалитися розкішними формами і ідеальним обличчям - втім видно, що і тут не обійшлося без "улучшайзінга".

Екс-чоловік Ані Лорак одружується на молодій пишногрудій брюнетці: гарячі фотоЕкс-чоловік Ані Лорак одружується на молодій пишногрудій брюнетці: гарячі фотоЕкс-чоловік Ані Лорак одружується на молодій пишногрудій брюнетці: гарячі фотоЕкс-чоловік Ані Лорак одружується на молодій пишногрудій брюнетці: гарячі фото

Фото: Лілія, наречена Мурата Налчаджіоглу (instagram.com/__l_i_l_i_a___/)

Нагадаємо, що Ані Лорак офіційно розлучилася з турецьким бізнесменом на початку 2019-го року. Але стосунки вони розірвали ще раніше - співачка переїхала жити і працювати в Москву, тоді як Мурат залишився в Києві. Вони виховують 10-річну доньку Софію.

Раніше ми писали, що Ані Лорак розповніла і нещадно фотошопить свої знімки, але її викрили в обмані і показали справжні фото.

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Ані Лорак
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