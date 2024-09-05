Екс-баскетболіст збірної України, який втік за кордон, знайшов собі команду у Литві

Колишній баскетболіст збірної України Олександр Кобець після скандалу продовжить кар'єру у литовському клубі "Делікатесас".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram клубу.
Олександр Кобець (instagram.com/bc_delikatesas)
Зазначимо, що нова команда українця виступає у другому за силою дивізіоні національної першості. Минулого сезону "Делекатесас" грали у плей-офф за вихід до еліти, але поступилися на стадії чвертьфіналу.
Вихованець клубу "Черкаські Мавпи", з яким у 2017 році став чемпіоном України.
У 2018-му виставляв свою кандидатуру на драфт НБА, але не був обраний. У тому ж році грав у Літній лізі НБА за "Чикаго Буллз", потім підписав контракт з іншим клубом Ліги "Вашингтон Візардс". У НБА так і не дебютував, був відправлений у фарм-клуб "Вашингтона" - "Кепітал Сіті Гоу-Гоу", що грав у Лізі розвитку.
Згодом повернувся до складу "Мавп". В 2018-му дебютував у збірній України.
Олександр Кобець (фото: ФІБА)
У 2020 році, на піку кар'єри, потрапив у неприємну історію – був звинувачений керівництвом черкаського клубу у грі на тоталізаторі і маніпулюванні результатами матчів, після чого його відчислили з команди.
І хоча сам Кобець звинувачення відкидав, а згодом його виправдала і Федерація баскетболу України, інцидент зламав кар'єру 24-річному баскетболісту.
Після того він грав в Україні за "Будівельник", в італійській Серії С - за "Терме" та у Португалії - за "Сампаенсе".
У 2023 році був включений Міністерством молоді та спорту України до списку спортсменів, які виїхали за кордон за спеціальним дозволом, але не повернулися після закінчення спортивного заходу.
Раніше ми повідомляли, що "Черкаські Мавпи" підхопили чергового баскетболіста "Прометея".