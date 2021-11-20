Экс-глава военной разведки о "кроте" и цепочке провалов: "мы воюем сами против себя" (видео)

Василий Бурба, бывший руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины, всерьез обеспокоен вопросом безопасности разведчиков, задействованных в подготовке сорванной операции по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" , так как все они были уволены из рядов ВСУ и лишены прикрытия.

Об этом Бурба заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" .

Экс-глава разведки отметил, что провал данной спецоперации является "только цепочкой провалов, которые происходят за последнее время".

Он также допустил наличие "крота" среди украинских топ-чиновников, который "сливает" информацию врагу.

"Людей увольняют, у людей забирают документы прикрытия. В командиров групп в июле стреляют в Киеве. То есть, это цепь. И следствие должно было за год ответить: есть у нас крот или нет?" - высказался Бурба.

Бывший руководитель военной разведки также озвучил свое видение причины срыва операции по "вагнеровцам": это или тот самый предатель, работающий на РФ, или плохая подготовка украинских спецслужб, или хорошая работа контрразведки Беларуси.

"По своему анализу, по своему опыту, со своей руководящей точки зрения могу сказать, что это провал - благодаря людям, которые находятся во властных кабинетах. Которые, по моему мнению, сленгом скажу, "сливают", передают информацию врагу. И я это хотел доказать следствию", - сказал Бурба.

Экс-глава ГУР обратил внимание, что военнослужащие, которые были вовлечены в спецоперацию, сейчас в опасности и "под прямым прицелом российских спецслужб, которые нагло действуют, взрывают".

"Я чувствую только одно - нет системы безопасности в государстве, нет системы охраны для тех, кто проводит мероприятия…

Потому что уничтожая нас, они не просто нас убивают, они показывают другим разведчикам - что с вами может случиться, если вы будете работать против России. Вот это важно!..

Если ВСК называет для всех по телевидению фамилии их, этих разведчиков, а эти разведчики садятся в свой личный автомобиль без документов прикрытия… Мы вредим сами себе. Мы воюем сами против себя", – сказал Бурба.

Видео: Василий Бурба высказался о нынешней ситуации с разведкой в Украине и возможном "кроте"

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