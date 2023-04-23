Екс-депутатка зі Швеції вирушила захищати Україну, змінивши костюм на піксель (відео)

Як Норденґріп вирішила переїхати в Україну та поміняти діловий костюм на "піксель", вона розповіла в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Керолін зізнається, що картини звірств російських окупантів в Ірпені та Бучі, повідомлення про жахіття, виявлені після загарбників на звільнених територіях Київської області, спонукали її кардинально змінити власне життя.

Так, вона раніше була схожа на військову службу в рідній Швеції, проте останні 15 років її кар'єра була повністю присвячена політиці, а в Риксдаґу Норденґріп представляла партію "Шведські демократи" у період з 2018 по 2022 роки.

Керолін Норденґріп у парламенті Швеції (фото: скріншот з відео)

І ось після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну буквально у перші дні масованої інтервенції посол України у Швеції розповів у парламенті про ситуацію у країні.

"І я так добре пам'ятаю момент, коли опустила очі, подивилася на свій недешевий костюм і подумала: Що я тут роблю? Я ж військова!", і буквально за тиждень я вже була в Україні", - згадує Керолін.

Керолін Норденґріп (фото: скріншот з відео)

Так, прибувши до Київської області у березні минулого року, вона провела там шість тижнів, після чого була змушена знову повернутися до Швеції для роботи у парламенті.

Втім, зазначає Норденґріп, думки про службу у лавах ЗСУ її не залишали. І ось тепер, вже екс-політик, з минулого жовтня пройшла необхідні перевірки та відбір, і вже працює інструктором для новобранців у 47 ОМБр "Маґура".

"Я була дуже здивована, наскільки легко та приємно з українцями працювати. Наскільки українці ввічливі. Ще запам'яталося, як українці ставляться до тварин - це теж багато важить", - так Норденґріп описала свої перші враження про українців.

Керолін Норденґріп (фото: скриншот з відео)

Керолін розповіла, що вона не єдина шведка, хто служить у цій бригаді - у лавах 47 є ще один її земляк.

"Я приїхала до них, пройшла випробувальний період, і за кілька місяців вони сказали, що задоволені моєю роботою і хочуть залишити мене тренером навчального підрозділу", - розповідає колишній політик.

Керолін Норденгріп (фото: скріншот з відео)

Вона також високо оцінила бригаду "Маґура" та додала, що працювати в ній їй "дуже подобається".

"Я в піхоті. Тож я стрілець. Цим я займалася і в шведській армії", - каже Керолін, яка у віці 19 років пройшла 11-місячну військову службу на батьківщині.

Відео: колишня депутатка шведського парламенту Керолін Норденгріп розповіла, як вступила до лав ЗСУ і приєдналася до 47 ОМБр "Магура"