Екс-чоловіка покійної Шеннен Догерті заарештували: що відомо

3 вересня правоохоронні органи повідомили журналістам подробиці інциденту, зазначивши, що Ешлі Гамільтона заарештували приблизно о 5 ранку 24 серпня після скандалу в розкішному готелі Беверлі-Гіллз.

За словами співробітника готелю, він зателефонував у поліцію після того, як актор дістав ніж і "прийняв бойову стійку".

Чоловік спав на дивані у вестибюлі готелю, коли співробітник розбудив його і повідомив, що йому не дозволено там перебувати. Це викликало суперечку, яка швидко переросла у напружену ситуацію.

Ешлі Гамільтон (фото: instagram.com/ashhamilton)

"Ешлі Гамільтон розмахував складаним ножем, і співробітник побіг дзвонити за номером 911. Коли прибули поліцейські, вони знайшли Ешлі, а потім забрали ніж у вестибюлі", - йдеться в коментарі поліції.

Співробітники готелю повідомили про намір пред'явити звинувачення коміку, внаслідок чого Ешлі заарештували за дрібне хуліганство і доставили в місцеву лікарню для перевірки на наявність алкогольного сп'яніння.

Зрештою, як повідомили поліцейські, Ешлі в лікарні підтвердили, що з ним усе гаразд, після чого офіцери вручили йому повістку і відпустили.

Сам актор розповів журналістам, що співробітник готелю його налякав, через що він і дістав ніж, хоча сам інцидент він майже не пам'ятає.

Ешлі Гамільтон (фото: instagram.com/ashhamilton)

За його словами, в лікарні він повідомив лікарям, що прийняв кілька таблеток, включно з оксикодоном, який йому призначили у зв'язку з діагнозом рак.

Син актора, Джордж Гамільтон, розповів, що його батько бореться з плоскоклітинним раком шкіри і переніс дві операції, через що вживає знеболювальні.

Після завершення розслідування справу буде передано в окружну прокуратуру округу Лос-Анджелес для подальшого розгляду.

Що відомо про шлюб Гамільтона та Догерті

Джордж та Шеннен зв'язали себе узами шлюбу у 1993 році, незважаючи на те, що знали одне одного лише два тижні. Їхній шлюб тривав лише п'ять місяців. Після розставання з Догерті Ешлі почав стосунки з акторкою Енджі Еверхарт, з якою пізніше одружився. Однак цей шлюб теж завершився розлученням у березні 1997 року.

Шеннен Догерті (фото: instagram.com/theshando)

Шеннен після розлучення з Гамільтоном вийшла заміж ще двічі. З 2002 до 2003 року вона перебувала у шлюбі з покерним гравцем Ріком Саломоном, а в жовтні 2011 року вийшла заміж за фотографа Курта Ісварієнка.

Їхні стосунки закінчилися у квітні 2023 року, і документи про розлучення актриса підписала за день до своєї смерті. Доерті померла 13 липня у віці 54 років після дев'яти років боротьби з раком.