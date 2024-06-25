Екс-чоловік Ані Лорак показав свою 82-річну маму й ніжно звернувся до неї з нагоди свята (фото)

Мурат Налчаджиоглу ніжно звернувся до мами

Так, бізнесмен опублікував фото, на якому зображена його мама, яка сидить за столом, а перед нею розташована тарілка з тортом, прикрашеним цифрою 82.

"Нехай Бог ніколи не забуде тебе. Із днем ​​народження, моя люба мамо", - написав він.

Мама Мурата Налчаджиоглу (фото: instagram.com/muratnalca)

Зазначимо, що зараз Мурат Налчаджиоглу перебуває на відпочинку у турецькому місті Бодрум разом зі своєю коханою, українською моделлю Анастасією Foks, а також донькою Софією від першого шлюбу бізнесмена.

Днями Мурат та його кохана підігріла чутки про одруження.