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Екс-чоловік Ані Лорак показав свою 82-річну маму й ніжно звернувся до неї з нагоди свята (фото)

Мурат Налчаджиоглу (фото: instagram.com/muratnalca)
Автор: Іванна Пашкевич

Колишній чоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу, показав маму в її 82-й день народження.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram підприємця.

Мурат Налчаджиоглу ніжно звернувся до мами

Так, бізнесмен опублікував фото, на якому зображена його мама, яка сидить за столом, а перед нею розташована тарілка з тортом, прикрашеним цифрою 82.

"Нехай Бог ніколи не забуде тебе. Із днем ​​народження, моя люба мамо", - написав він.

Мама Мурата Налчаджиоглу (фото: instagram.com/muratnalca)

Зазначимо, що зараз Мурат Налчаджиоглу перебуває на відпочинку у турецькому місті Бодрум разом зі своєю коханою, українською моделлю Анастасією Foks, а також донькою Софією від першого шлюбу бізнесмена. 

Днями Мурат та його кохана підігріла чутки про одруження.

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Мурат Налчаджиоглу