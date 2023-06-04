ua ru
Нд, 04 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Екс-чоловік Ані Лорак одружився з пишногрудою красунею-брюнеткою: фото з весілля

Новость на русском →
Конча-Заспа, Неділя 04 червня 2023 20:15
Екс-чоловік Ані Лорак одружився з пишногрудою красунею-брюнеткою: фото з весілля Мурат Налчаджиоглу з нареченою Лілією (фото: instagram.com/muratnalca)
Автор: Світлана Мащенко

45-річний екс-чоловік зрадниці Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу 3 червня одружився зі своєю нареченою, пишногрудою брюнеткою, 28-річною Лілією. Пара побралася в розкішних апартаментах в Конча-Заспі і вже поділилася першими щасливими фото.

Дивіться нижче в матеріалі Styler, як це було.

Молодята із задоволенням публікують світлини і світяться щастям

Мурат обрав блакитний костюм-трійку, а красуня наречена була вбрана в білосніжну сукню-рибку з оголеними плечима і пікантним вирізом, який підкреслив її принади.

Екс-чоловік Ані Лорак одружився з пишногрудою красунею-брюнеткою: фото з весілляЕкс-чоловік Ані Лорак одружився з пишногрудою красунею-брюнеткою: фото з весілляЕкс-чоловік Ані Лорак одружився з пишногрудою красунею-брюнеткою: фото з весілля

Волосся Лілія зібрала в аристократичний пучок, а в руках тримала букет з крупних білих квітів.

Пара влаштувала весілля на одній з заміських резиденцій у Конча-Заспі.

Екс-чоловік Ані Лорак одружився з пишногрудою красунею-брюнеткою: фото з весілляЕкс-чоловік Ані Лорак одружився з пишногрудою красунею-брюнеткою: фото з весілляЕкс-чоловік Ані Лорак одружився з пишногрудою красунею-брюнеткою: фото з весілля

Скриншоти: instagram.com/muratnalca

Що відомо про наречену

З Лілією вони почали зустрічатися влітку 2020-го року. Саме тоді Мурат почав публікувати спільні фото з дівчиною. Вони заручилися ще у вересні 2021 року, але до весілля справа дійшла тільки зараз.

Екс-чоловік Ані Лорак одружився з пишногрудою красунею-брюнеткою: фото з весілляЕкс-чоловік Ані Лорак одружився з пишногрудою красунею-брюнеткою: фото з весілляЕкс-чоловік Ані Лорак одружився з пишногрудою красунею-брюнеткою: фото з весілля

Екс-чоловік Ані Лорак виглядає щасливим в нових стосунках (фото: instagram.com/muratnalca)

Лілія - візажист з Києва, навчає мистецтву make-up. У дівчини є дочка від попередніх стосунків.

Екс-чоловік Ані Лорак одружився з пишногрудою красунею-брюнеткою: фото з весілля

Мурат з Лілією і доньками (фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___)

З Ані Лорак Мурат офіційно розлучився за початку 2019-го року. Але стосунки вони розірвали ще раніше - співачка переїхала жити і працювати в Москву, тоді як Мурат залишився в Києві. Вони виховують 12-річну доньку Софію.

Тим часом Ані Лорак продовжує грати в "наївну овечку". Нещодавно вона засвітилася на цинічному відео у день загибелі українських дітей від російських ракет.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу Весілля