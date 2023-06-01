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Ані Лорак засвітилася на цинічному відео у день загибелі українських дітей від російських ракет

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Москва, Четвер 01 червня 2023 16:05
Ані Лорак засвітилася на цинічному відео у день загибелі українських дітей від російських ракет Ані Лорак грає в благодійницю (Скріншот із відео)
Автор: Людмила Жукова

Зрадниця Ані Лорак цинічно вирішила пограти у добродійницю 1 червня, тоді як в Україні від російських ракет загинула дитина, а іншу поранило. Артистка засвітилася на відео, хизуючись своєю "добротою". Також вона абсолютно не відреагувала на трагедію у Києві.

Відео із зрадницею Лорак опублікували російські ЗМІ.

Ані Лорак навідалася до біженців під Москвою

Зазначається, що виконавиця відвідала біженців із Донбасу Івана та Тетяну, у яких двоє дітей. Рік тому родина залишила Луганську область та переїхала до Росії. Нині вони живуть у Звенигороді зі своїми двома дітьми - 2-річним сином та 11-річною дочкою.

Після скасування концертів у Європі зневірена Кароліна (справжнє ім'я співачки) вже не знає що робити, щоб завоювати симпатії росіян.

І ось вона вирішила, що для біженців є великим сюрпризом, якщо вона відвідає їх без попереднього оголошення.

Лорак подарувала їм нову пральну машину, одяг для дітей, засоби гігієни, засоби для чищення та трохи їжі.

Дивіться на відео, як Ані Лорак стрімко намагається бути доброю.

Що говорять про Лорак у Росії

До речі, пропагандистські російські ЗМІ продовжують таврувати Лорак, що вона так і не визнала війну, яку вони називають "СВО".

До цього артистка стала справжньою "героїнею" в мережі після того, як там з'явилися фото літального апарату з нібито запискою від неї.

Жарти в соцмережах про зрадницю почали розповсюджуватись після того, як на одному з безпілотників, яким атакували столицю РФ 30 травня, з'явилася наклейка "Фонд помсти Ані Лорак".

Ані Лорак засвітилася на цинічному відео у день загибелі українських дітей від російських ракет

Нагадаємо, що спливла правда про громадянство Ані Лорак, загрозу банкрутства та спробу втекти з РФ.

Також повідомлялося, що перед цим Кароліна пояснила, чому не допомагатиме українцям.

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