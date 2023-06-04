Экс-муж Ани Лорак женился на пышногрудой красавице-брюнетке: фото со свадьбы
45-летний экс-супруг Анни Лорак Мурат Налчаджиоглу 3 июня женился на своей невесте, пышногрудой брюнетке, 28-летней Лилии. Пара сказала свои "да" в роскошных апартаментах в Конча-Заспе и уже поделилась первыми счастливыми фото.
Смотрите ниже в материале Styler, как это было.
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Мурат выбрал голубой костюм-тройку, а красавица невеста была одета в белоснежное платье-рыбку с обнаженными плечами и пикантным вырезом, который подчеркнул ее прелести.
Волосы Лилия собрала в аристократический пучок, а в руках держала букет из крупных белых цветов.
Пара устроила свадьбу на одной из загородных резиденций в Конча-Заспе.
Скриншоты: instagram.com/muratnalca
Что известно о невесте
С Лилией они начали встречаться летом 2020 года. В это время Мурат начал публиковать общие фото с девушкой. Они обручились еще в сентябре 2021, но до свадьбы дело дошло только сейчас.
Экс-супруг Ани Лорак выглядит счастливым в новых отношениях (фото: instagram.com/muratnalca)
Лилия - визажист из Киева, обучает искусству make-up. У девушки есть дочь от предыдущих отношений.
Мурат с Лилией и дочерьми (фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___)
С Ани Лорак Мурат официально развелся в начале 2019-го года. Но отношения они разорвали еще раньше - певица переехала жить и работать в Москву, тогда как Мурат остался в Киеве. Они воспитывают 12-летнюю дочь Софию.
Тем временем Ани Лорак продолжает играть в "наивную овечку". Недавно она засветилась на циничном видео в день смерти украинских детей от российских ракет.