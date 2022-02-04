Экосистема Азовского моря под угрозой из-за рыбы-агрессора из России

В Азовское море может попасть из Черного радужная форель, которая недавно вырвалась из питомника в окрестностях Сочи в России после шторма, что повредил заграждение. Эта рыба является одним из самых агрессивных морских хищников, и способна, предупреждают эксперты, нанести серьезный урон водным экосистемам наших морей.
Об этом передает "Arabatka.UA".
Хотя Oncorhynchus mykiss (радужная форель, микижа) является пресноводной, эта рыба семейства лососевых способна, достигнув определенной массы, хорошо приспосабливаться к условиям моря.
Вскоре после своего побега - под Сочи вырвалось около 300 тонн радужной форели - рыбу стали часто вылавливать рыбаки в разных районах оккупированного Крыма.
При этом российские специалисты утверждают, что рыба не выживет в Черном море, так как пресноводная. Но, тем не менее, радужную форель уже более недели вылавливают по всему черноморскому побережью. Очевидно, что чувствует себя в наших морях она вполне комфортно.
Кроме того, в 2018-м сообщалось о планах выращивать в захваченном АРК ту самую радужную форель, причем именно в морской воде.
Попасть в акваторию Азовского моря через Керченский пролив для нее совершенно не проблема, да и условия для радужной форели там будут более благоприятные из-за меньшей солености, чем Черное море.
Радужная форель может подавить существующую фауну в Азовском море, она легко заселяет водоемы и вызывает изменения в популяциях беспозвоночных, которые, в свою очередь, влияют на другие виды рыб, питающихся этим же типом пищи.
Кроме того, радужная форель также является носителем паразита, который вызывает вихревые заболевания, как в популяции выращиваемых на ферме лососевых рыб, так и у рыб, проживающих в дикой природе.
При этом, по мнению главреда Arabatka.UA Евгения Смельчакова, вероятность полноценной акклиматизации радужной форели в Азовском море сравнительно мала.
"Причин тому несколько: во-первых, форель - достаточно холодолюбивый вид, который требует большого содержания кислорода в воде, а для Азовского моря это является проблемой, во-вторых, эта рыба даже для искусственного разведения требует высокого качества воды и при этом низкого содержания загрязнителей и токсических веществ. В Черном море таким токсическим веществом является, например, естественный для него сероводород. В Азовском - удобрения с полей, частицы микропластика и т.д." - говорит он.
Сыграют ли выше названные факторы свою роль в вопросе обживания радужной форелью Азова, покажет время, в сейчас можно констатировать, что по безопасности водных экосистем Крымского полуострова уже нанесен удар.
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