Как экономить на покупке бытовой техники: эти советы уберегут ваши деньги

Бытовая техника в интернете

Самым простым и очевидным вариантом сэкономить на покупке бытовой техники является интернет-маркеты. Там цена будет относительно ниже, чем в розничных магазинах. Все благодаря тому, что магазин не тратит денег на аренду помещения, зарплаты работникам и тому подобное.

Обычно вариант покупки со склада через сайт выгоден еще и тем, что чаще всего продавцы предлагают бесплатную доставку габаритной техники, или же отправку необходимого товара на ближайшее почтовое отделение.

Украинцы уже сейчас покупают отопительную технику из-за угрозы перебоев (фото: Getty Images)

Восстановленная или уцененная техника

Вариант с восстановленной техникой стал очень популярным в нашей стране. Цена на такую технику в разы дешевле, ведь под новым корпусом чаще все комплектующие из нескольких единиц такой техники, или сборная из "родных" и новых деталей.

Конечно, продавец дает гарантию на товар, но она не превышает нескольких месяцев или одного года. Обычно такая техника работает не хуже, чем новая, которая стоит дороже.

Относительно уцененной техники ситуация кардинально иная. Такую технику вы приобретаете новой, но в результате транспортировки или заводского брака есть несоответствие во внешнем виде или технических характеристиках.

Приобретая такую технику вы получаете хорошую скидку и возможность самостоятельно решить неисправность, но ни о каком гарантийном сроке речи не идет. Поискав такую технику на популярных сайтах Украины, вы можете найти отличные скидки за поврежденную коробку интересной для вас техники.

Скидки и распродажи

Постоянно выходят новые модели той или иной техники, поэтому предыдущие модели теряют актуальность и соответственно цену. На этом и следует экономить.

Также во многих магазинах работает программа обмена старой техники на новую. Таким образом вы существенно сможете уменьшить расходы.

О сезонных скидках, пожалуй, все и так хорошо всем известно. Новогодние распродажи, "черная пятница" и другие являются прекрасной возможностью обновиться.

Однако надо быть внимательными, ведь некоторые недобропорядочные продавцы повышают цену и делают скидку, в результате чего вы покупаете товар за ту же цену, что и без распродажи.

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С хорошей скидкой можно купить даже холодильник (фото: freepik)

Техника из ломбардов и комиссионных магазинов

Такая техника - это то же самое, что купить у кого-то из рук или в интернете. Так думает большинство людей. Но это не совсем то же самое.

Техника, которая попадает через ломбард или комиссионный в ваши руки проходит проверку специалистами и оценщиками.

Поэтому покупая технику в лавке от ломбарда или комиссионного магазина, вы получаете определенные гарантии ее исправности. Тем более, иногда попадается техника еще с заводской или магазинной гарантией.