Як економити на купівлі побутової техніки: ці поради вбережуть ваші гроші

Побутова техніка в інтернеті

Найпростішим та найочевиднішим варіантом зекономити на покупці побутової техніки є інтернет-маркети. Там ціна буде відносно нижчою, ніж у роздрібних магазинах. Все завдяки тому, що магазин не витрачає грошей на оренду приміщення, зарплати працівникам і тому подібне.

Зазвичай варіант купівлі зі складу через сайт вигідний ще й тим, що частіше за все продавці пропонують безкоштовну доставку габаритної техніки, або ж відправлення необхідного товару на найближче поштове відділення.

Українці вже зараз купують опалювальну техніку через загрозу перебоїв (фото: Getty Images)

Відновлена або уцінена техніка

Варіант з відновленою технікою став дуже популярним в нашій країні. Ціна на таку техніку в рази дешевша, адже під новим корпусом частіше за все комплектуючі з кількох одиниць такої ж техніки, або збірна з "рідних" та нових деталей.

Звісно, продавець дає гарантію на такий товар, але вона не перебільшує кількох місяців або одного року. Зазвичай така техніка працює не гірше, ніж нова, яка коштує дорожче.

Відносно уціненої техніки ситуація кардинально інша. Таку техніку ви купуєте новою, але в результаті транспортування чи заводського браку є невідповідність у зовнішньому вигляді або технічних характеристиках.

Купуючи таку техніку ви отримуєте гарну знижку та можливість самотужки вирішити несправність, але про ніякий гарантійний термін мови не йде. Пошукавши таку техніку на популярних сайтах України, ви можете знайти чудові знижки за пошкоджену коробку цікавої для вас техніки.

Знижки та розпродажі

Постійно виходять нові моделі тієї чи іншої техніки, відтак попередні моделі втрачають актуальність й відповідно ціну. На цьому й слід економити.

Також у багатьох магазинах працює програма обміну старої техніки на нову. Таким чином ви суттєво зможете зменшити витрати.

Про сезонні знижки, мабуть, все й так добре усім відомо. Новорічні розпродажі, "чорна п'ятниця" та інші є чудовою нагодою обновитися.

Однак треба бути уважними, адже деякі недобропорядні продавці підвищують ціну та роблять знижку, в результаті чого ви купуєте товар за ту саму ціну, що й без розпродажу.

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З гарною знижкою можна купити навіть холодильник (фото: freepik)

Техніка з ломбардів та комісійних крамниць

Така техніка - це те ж саме, що купити в когось з рук або в інтернеті. Так думає більшість людей. Але це не зовсім те саме.

Техніка, яка потрапляє через ломбард або комісійний у ваші руки, проходить перевірку спеціалістами та оцінювачами.

Тому купуючи техніку в крамниці від ломбарду або комісійного магазину, ви отримуєте певні гарантії її справності. Тим паче, інколи потрапляється техніка ще з заводською або магазинною гарантією.