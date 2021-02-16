Экономист о возможном финансовом кризисе: последствия могут быть более ужасными, чем в 2008-м

Он подробно описал процесс возникновения и распространения тяжелой финансовой ситуации в 2008 году.

"Кризис 2008 года возник из-за массовых дефолтов по кредитным финансовым инструментам, которые привели к банкротству ряда финансовых учреждений, в частности, известного американского банка Lehman Brothers. Для преодоления кризиса центральные банки США и ЕС обратились к денежной эмиссии, которая обеспечила банки ликвидностью и спасла их от банкротства. Кроме того центральные банки осуществляли масштабные выкупы долговых обязательств, в том числе и проблемных. Хотя кризис удалось преодолеть, однако причины кризиса - массовые инвестиции в рискованные долговые финансовые инструменты устранены ни были. Более того, денежная эмиссия в основном опять пошла на финансовые рынки", - рассказал эксперт.

Именно из-за низких ставок и высокой ликвидности, инвесторы, стремящиеся увеличить доходность, прибегали к маржинальной торговле финансовыми инструментами, пренебрегая рисками.

"На рынке долговых инструментов образовались финансовые пирамиды, которые могут обвалиться в любой момент", - отмечает Хмелевский.

Александр отметил, что за последние годы наблюдалось несколько обвалов на финансовых рынках, в частности в декабре 2018 и марте 2020 года. Однако, к счастью центральные банки и правительства вовремя среагировали и успели предотвратить масштабный финансовый кризис.

По словам эксперта, сейчас условия для нового возможного кризиса полностью сформированы. Поводом для падения рынков отлично может послужить пандемия.

"Но риски постоянно растут и система рано или поздно даст сбой. В конце января 2021 произошло падение финансовых рынков из-за угрозы банкротства нескольких хедж-фондов, которые увлеклись спекуляцией акций и понесли огромные убытки. Условия для кризиса полностью сформированы. Поводом для падения рынков может стать обострение падемии, политические противостояния в ведущих странах, банкротство крупного банка или фонда, дефолт ряда известных заемщиков, и тому подобное. Поскольку мировая экономика до сих пор не преодолела последствий эпидемии коронавируса и не восстановилась после падения, то новый толчок может привести к цепной реакции массовых дефолтов и банкротств, не только дестабилизирует финансовый сектор, но и быстро распространится на производство, торговлю и сферу услуг. Последствия нового кризиса могут быть еще более ужасными чем в 2008 году", - считает Хмелевский.

Экономист не исключает того, что экономический кризис будет сопровождаться политическим кризисом в ряде стран.

"Не исключена смена власти в некоторых странах, массовые акции протеста и революции. Нынешняя экономическая система требует радикальных изменений, однако человечество еще не определилось с новой экономической моделью", - резюмировал Александр.