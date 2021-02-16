Економіст про можливу фінансову кризу: наслідки можуть бути страшнішими, ніж у 2008-му

Він докладно описав процес виникнення і поширення важкої фінансової ситуації в 2008 році.

"Криза 2008 року виникла через масові дефолти за кредитними фінансовими інструментами, які призвели до банкрутства ряду фінансових установ, зокрема, відомого американського банку Lehman Brothers. Для подолання кризи центральні банки США та ЄС вдалися до грошової емісії, яка забезпечила банки ліквідністю та врятувала їх від банкрутства. Крім того центральні банки здійснювали масштабні викупи боргових зобов'язань, в тому числі й проблемних. Хоча кризу вдалося подолати, проте причини кризи - масові інвестиції в ризиковані боргові фінансові інструменти усунуті не були. Більш того, грошова емісія в основному знову пішла на фінансові ринки", - розказав експерт.

Саме через низькі ставки і високу ліквідність, інвестори, які прагнуть збільшити прибутковість, вдавалися до маржинальної торгівлі фінансовими інструментами, нехтуючи ризиками.

"На ринку боргових інструментів утворилися фінансові піраміди, які можуть обвалитися в будь-який момент", - зазначає Хмелевський.

Олександр зазначив, що за останні роки спостерігалося кілька обвалів на фінансових ринках, зокрема в грудні 2018 і березні 2020 року. Однак, на щастя центральні банки та уряди вчасно зреагували і встигли запобігти масштабній фінансовій кризі.

За словами експерта, зараз умови для нової можливої кризи повністю сформовані. Приводом для падіння ринків відмінно може послужити пандемія.

"Але ризики постійно зростають і система рано чи пізно дасть збій. Наприкінці січня 2021 р. відбулося падіння фінансових ринків через загрозу банкрутства кількох хедж-фондів, які захопилися спекуляцією акцій та понесли величезні збитки. Умови для кризи повністю сформовані. Приводом для падіння ринків може стати загострення пандемії, політичні протистояння в провідних країнах, банкрутство крупного банку чи фонду, дефолт ряду відомих позичальників, тощо. Оскільки світова економіка досі не подолала наслідків епідемії коронавірусу та не відновилася після падіння, то новий поштовх може призвести до ланцюгової реакції масових дефолтів та банкрутств, що не лише дестабілізує фінансовий сектор, але й швидко пошириться на виробництво, торгівлю та сферу послуг. Наслідки кризи можуть бути ще більш жахливими ніж у 2008 році", - вважає Хмелевський.

Економіст не виключає того, що економічна криза буде супроводжуватися політичною кризою в ряді країн.

"Не виключена зміна влади в деяких країнах, масові акції протесту і революції. Нинішня економічна система потребує радикальних змін, однак людство ще не визначилося з новою економічною моделлю", - резюмував Олександр.