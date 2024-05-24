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"Економічний фронт". Чи погоджуються українців платити за бронь від мобілізації (опитування)

Україна, П'ятниця 24 травня 2024 20:15
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"Економічний фронт". Чи погоджуються українців платити за бронь від мобілізації (опитування) Чи згодні українці з "економічним" бронюванням (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

З розмовами про мобілізацію з'явилося й нове поняття - "економічне" бронювання. Йдеться про те, аби певною сумою податків забезпечувати військовослужбовця на передовій, і при цьому працівник продовжував працювати.

РБК-Україна (проєкт Styler) запитало українців, як вони ставляться до такого рішення.

Під час написання матеріалу використовувалися джерела: офіційний сайт Верховної Ради України, постанова Уряду №76.

Що таке "економічне" бронювання

Концепція так званого "економічного" бронювання передбачає можливість для компаній забронювати співробітника згідно з обсягом податків із зарплат, які сплатила ця людина.

Інший варіант говорить про те, щоби компанії самостійно платили за своїх працівників по 20 тисяч гривень.

Додамо, що в Україні можна забронювати співробітників критично важливих підприємств. Щоб отримати такий статус, підприємству потрібно:

  • сплатити податків і зборів протягом попереднього року загальною сумою на більше ніж 59,34 мільйона гривень
  • обсяг надходжень валюти за попередній рік повинен перевищувати 32 мільйони євро
  • підприємство повинне бути є в переліку державних компаній, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки
  • підприємство повинне мати важливе значення для економіки чи задоволення потреб територіальної громади
  • у підприємства не повинно бути заборгованості зі сплати ЄСВ
  • розмір середньої зарплати на підприємстві повинен перевищувати середню зарплату в регіоні за четвертий квартал 2021
  • підприємство повинне бути резидентом "Дії.Сіті"

Що думають українці: за чи проти

Відповіді респондентів дивіться на YouTube-каналі РБК-Україна.

Раніше ми розповідали, скільки ув'язнених звільнили для мобілізації в ЗСУ.

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