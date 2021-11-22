Бутилированная вода в Украине очень популярна среди населения. При этом в большинстве случаев - это просто вода из водопровода, которую очистили с помощью дополнительного оборудования.
Об этом рассказала эколог Марьяна Гинзула в эфире "Апостроф TV".
Ведущий отметил, что бутилированная вода за большие деньги - это какой-то большой "разводняк".
"По факту это водопроводная вода, очищенная дополнительным оборудованием и с огромной наценкой, продается в бутилированной таре", - заявила Гинзула.
По словам эксперта, водопроводную воду достаточно ставить отстояться. При этом ее не обязательно кипятить. После кипячение у воды появляется определенный вкус, и он далеко не всем нравится.
Кипячение - хорошее решение для воды, в которой могут присутствовать какие-то патогены. Тогда это их убьет.
Эколог рассказала о проблемах бутилированной воды в Украине (видео: YouTube)
Напомним, Марьяна Гинзула рассказала об опасности употребления воды из колодцев и бюветов в Украине. Она советует проверить воду в колодцах в специализированных лабораториях, поскольку часто бывают случаи, когда такую воду пить нельзя.
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