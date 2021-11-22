Эколог рассказала о проблемах бутилированной воды в Украине

Ведущий отметил, что бутилированная вода за большие деньги - это какой-то большой "разводняк".

"По факту это водопроводная вода, очищенная дополнительным оборудованием и с огромной наценкой, продается в бутилированной таре", - заявила Гинзула.

Что делать с водой из-под крана

По словам эксперта, водопроводную воду достаточно ставить отстояться. При этом ее не обязательно кипятить. После кипячение у воды появляется определенный вкус, и он далеко не всем нравится.

Кипячение - хорошее решение для воды, в которой могут присутствовать какие-то патогены. Тогда это их убьет.

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