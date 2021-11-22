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Эколог рассказала о проблемах бутилированной воды в Украине

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Понедельник 22 ноября 2021 16:38
Эколог рассказала о проблемах бутилированной воды в Украине Фото: эксперт рассказала о бутилированной воде в Украине (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Бутилированная вода в Украине очень популярна среди населения. При этом в большинстве случаев - это просто вода из водопровода, которую очистили с помощью дополнительного оборудования.

Об этом рассказала эколог Марьяна Гинзула в эфире "Апостроф TV".

Ведущий отметил, что бутилированная вода за большие деньги - это какой-то большой "разводняк".

"По факту это водопроводная вода, очищенная дополнительным оборудованием и с огромной наценкой, продается в бутилированной таре", - заявила Гинзула.

Что делать с водой из-под крана

По словам эксперта, водопроводную воду достаточно ставить отстояться. При этом ее не обязательно кипятить. После кипячение у воды появляется определенный вкус, и он далеко не всем нравится.

Кипячение - хорошее решение для воды, в которой могут присутствовать какие-то патогены. Тогда это их убьет.

Эколог рассказала о проблемах бутилированной воды в Украине (видео: YouTube)

Напомним, Марьяна Гинзула рассказала об опасности употребления воды из колодцев и бюветов в Украине. Она советует проверить воду в колодцах в специализированных лабораториях, поскольку часто бывают случаи, когда такую воду пить нельзя.

Мы также писали о том, что эколог Сергей Степаненко развеял фейк о токсичном облаке над Одессой. Это произошло после того, как в сети появились сообщения о том, что предельная концентрация токсичного газа сегодня превышена в 10-12 раз.

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