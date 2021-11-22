Бутильована вода в Україні дуже популярна серед населення. При цьому в більшості випадків - це просто вода з водопроводу, яку очистили за допомогою додаткового обладнання.

Про це розповіла еколог Мар'яна Гінзула в ефірі " Апостроф TV ".

Ведучий зазначив, що бутильована вода за великі гроші - це якийсь великий "разводняк".

"За фактом це водопровідна вода, очищена додатковим обладнанням і з величезною націнкою, продається в бутильованій тарі", - заявила Гінзула.

Що робити з водою з-під крана

За словами експерта, водопровідну воду досить ставити відстоятися. При цьому її не обов'язково кип'ятити. Після кип'ятіння у води з'являється певний смак, і він далеко не всім подобається.

Кип'ятіння - хороше рішення для води, в якій можуть бути присутніми якісь патогени. Тоді це їх вб'є.

Еколог розповіла про проблеми бутильованої води в Україні (відео: YouTube)