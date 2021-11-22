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Еколог розповіла про проблеми бутильованої води в Україні

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Понеділок 22 листопада 2021 16:38
Еколог розповіла про проблеми бутильованої води в Україні Фото: експерт розповіла про бутильовану воду в Україні (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Бутильована вода в Україні дуже популярна серед населення. При цьому в більшості випадків - це просто вода з водопроводу, яку очистили за допомогою додаткового обладнання.

Про це розповіла еколог Мар'яна Гінзула в ефірі "Апостроф TV".

Ведучий зазначив, що бутильована вода за великі гроші - це якийсь великий "разводняк".

"За фактом це водопровідна вода, очищена додатковим обладнанням і з величезною націнкою, продається в бутильованій тарі", - заявила Гінзула.

Що робити з водою з-під крана

За словами експерта, водопровідну воду досить ставити відстоятися. При цьому її не обов'язково кип'ятити. Після кип'ятіння у води з'являється певний смак, і він далеко не всім подобається.

Кип'ятіння - хороше рішення для води, в якій можуть бути присутніми якісь патогени. Тоді це їх вб'є.

Еколог розповіла про проблеми бутильованої води в Україні (відео: YouTube)

Нагадаємо, Мар'яна Гінзула розповіла про небезпеку вживання води з колодязів і бюветів в Україні. Вона радить перевірити воду в колодязях в спеціалізованих лабораторіях, оскільки часто бувають випадки, коли таку воду пити не можна.

Ми також писали про те, що еколог Сергій Степаненко розвіяв фейк про токсичну хмару над Одесою. Це сталося після того, як в мережі з'явилися повідомлення про те, що гранична концентрація токсичного газу сьогодні перевищена в 10-12 разів.

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