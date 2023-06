Экоактивистка Грета Тунберг наконец-то высказалась о подрыве Каховской ГЭС и работе ООН

Деятельница сделала репост видео из разрушенной ГЭС и призвала к наказанию России за все ее преступления.

"Этот экоцид как продолжение неспровоцированного полномасштабного вторжения России в Украину является еще одним зверством, от чего не хватает слов, чтобы их описать. Наши взгляды вновь обращены в Россию, которая должна ответить за свои преступления", - написала Тунберг.

Как мы отметили выше, перед публикацией поста активистка разговаривала с Владимиром Зеленским. В разговоре она поинтересовалась у президента, что можно сделать для помощи Украине и как усилить давление на соответствующие международные организации.

This ecocide as a continuation of Russias unprovoked full-scale invasion of Ukraine is yet another atrocity which leaves the world lost for words. Our eyes are once again on Russia who must be held accountable for their crimes. https://t.co/GDWrJnMkmb