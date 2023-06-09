Экоактивистка Грета Тунберг наконец-то высказалась о подрыве Каховской ГЭС и работе ООН

Мировая экоактивистка Грета Тунберг высказала свою позицию о подрыве Каховской ГЭС на третий день после трагедии. Отметим, что перед этим Владимир Зеленский провел с Гретой разговор.

Мыслями она поделилась на своей странице в Twitter .

Деятельница сделала репост видео из разрушенной ГЭС и призвала к наказанию России за все ее преступления.

"Этот экоцид как продолжение неспровоцированного полномасштабного вторжения России в Украину является еще одним зверством, от чего не хватает слов, чтобы их описать. Наши взгляды вновь обращены в Россию, которая должна ответить за свои преступления", - написала Тунберг.

Как мы отметили выше, перед публикацией поста активистка разговаривала с Владимиром Зеленским. В разговоре она поинтересовалась у президента, что можно сделать для помощи Украине и как усилить давление на соответствующие международные организации.

This ecocide as a continuation of Russias unprovoked full-scale invasion of Ukraine is yet another atrocity which leaves the world lost for words. Our eyes are once again on Russia who must be held accountable for their crimes. https://t.co/GDWrJnMkmb — Greta Thunberg (@GretaThunberg) June 8, 2023

Справка

Грета Тунберг - шведская экологическая активистка, выступающая за противодействие глобальному потеплению и изменению климата. Тунберг привлекла внимание благодаря своей прямой манере высказывания на публике и критике мировых политиков за недостаточное внимание в борьбе с климатическим кризисом.

Интересно, что президенты США (на тот момент - Дональд Трамп), Австралии и России критиковали ее деятельность.

В августе 2018 Тунберг стала известна тем, что начала первую школьную забастовку ради климата под зданием парламента Швеции.

В сентябре 2019 Тунберг выступила на Саммите ООН по климату и привлекла широкое мировое внимание своим выступлением; в частности, благодаря тому факту, что она прибыла в США из Швеции на парусной яхте вместо авиаперелета по экологическим соображениям.

Речь Тунберг и в частности крик "как вы смеете" широко цитировались в СМИ.