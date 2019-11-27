Эко-катастрофа? Под Киевом вода в озере резко поменяла цвет

В Киевской области в поселке Горенка озеро кардинально поменяло цвет. На это обратили внимание местные жители, которые и сообщили об этом в сети. Фотографии водоема опубликовали в группе Горенка в соцсети Facebook. На снимках видно, что вода в озере стала зеленого цвета.

"Озеро в Горенке ,ул.. Шевченка", - написали под фото.

Озеро в Горенке (фото: facebook.com)

Пользователи сети возмутились инцидентом в комментариях.

Это озеро взято в аренду на 49 лет только неизвестно какими путями?

За такое раздолбайство нужно расторгать договор аренды! А с арендатора взимать штраф!

Это все течет со стороны "елочки".

Рыбачу на этом озере уже второй год. Рыбалка платная. Озеро и вправду в оренде. Перед орендой страшно было взглянуть на него. Мусор, полурозваленый мост, ужасная дамба. Сейчас все облагорожено, отдыхать разрешено бесплатно. А цвет такой от водорослей.

Нет цвет не от водорослей. Что-то текло со стороны "елочки" какие водоросли цветут в ноябре? И если это канализация то "чья". "Елочки" "аыганцев" или сбрасывается какие-то отходы. Но кем? По-хорошему надо сделать анализ воды. Вот тогда все и узнаем.

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