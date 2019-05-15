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Была на таблетках: звезда "Танцев со звездами" рассказала о потере ребенка

STYLERПерсоны    15.05.2019 - 14:59
Была на таблетках: звезда "Танцев со звездами" рассказала о потере ребенка
Екатерина Кухар рассказала о потере ребенка (коллаж: РБК-Украина)

Екатерина Кухар едва сдерживала слезы, рассказывая о личной трагедии

Екатерина Кухар, судья шоу "Танцы со звездами", рассказала о том, как пережила страшную трагедию - потерю первого ребенка. Об этом балерина сообщила в интервью блогеру Славе Демину на его YouTube-канале Слава+.

Танцовщица рассказала, что этот ребенок был желанным и долгожданным.

Также Екатерина Кухар призналась, что пила мощные препараты - антидепрессанты, которые, впрочем, ей не помогали.

Была на таблетках: звезда &quot;Танцев со звездами&quot; рассказала о потере ребенка

Екатерина Кухар рассказала о потере ребенка (фото: facebook.com/kukhar.kateryna)

"Я находилась в роддоме и просто сходила с ума. Я была в палате... Все обычно в палате с ребенком, а женщины, которые остались одни... Я постоянно ходила к отказничкам (которые были в отдельной палате роддома. - Ред.)", - рассказала Екатерина.

Была на таблетках: звезда &quot;Танцев со звездами&quot; рассказала о потере ребенка

Екатерина Кухар рассказала о потере ребенка (фото: facebook.com/kukhar.kateryna)

Когда артистка делилась страшными воспоминаниями, ей с трудом удавалось сдерживать слезы.

Балерина рассказала, что вернуться к жизни ей помогла работа.

Екатерина Кухар рассказала о потере ребенка (видео: YouTube/Люкс ФМ)

Недавно американская суперзвезда родом из Украины Милла Йовович призналась, что несколько лет назад вынуждена была сделать аборт, находясь на серьезном сроке беременности.

Напомним, не так давно стало известно, что Алла Пугачева в возрасте 49 лет пережила выкидыш.

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