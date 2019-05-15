Была на таблетках: звезда "Танцев со звездами" рассказала о потере ребенка

Екатерина Кухар рассказала о потере ребенка (коллаж: РБК-Украина)

Екатерина Кухар едва сдерживала слезы, рассказывая о личной трагедии

Екатерина Кухар, судья шоу "Танцы со звездами", рассказала о том, как пережила страшную трагедию - потерю первого ребенка. Об этом балерина сообщила в интервью блогеру Славе Демину на его YouTube-канале Слава+.

Танцовщица рассказала, что этот ребенок был желанным и долгожданным.

Также Екатерина Кухар призналась, что пила мощные препараты - антидепрессанты, которые, впрочем, ей не помогали.

Екатерина Кухар рассказала о потере ребенка (фото: facebook.com/kukhar.kateryna)

"Я находилась в роддоме и просто сходила с ума. Я была в палате... Все обычно в палате с ребенком, а женщины, которые остались одни... Я постоянно ходила к отказничкам (которые были в отдельной палате роддома. - Ред.)", - рассказала Екатерина.

Екатерина Кухар рассказала о потере ребенка (фото: facebook.com/kukhar.kateryna)

Когда артистка делилась страшными воспоминаниями, ей с трудом удавалось сдерживать слезы.

Балерина рассказала, что вернуться к жизни ей помогла работа.

Екатерина Кухар рассказала о потере ребенка (видео: YouTube/Люкс ФМ)

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Напомним, не так давно стало известно, что Алла Пугачева в возрасте 49 лет пережила выкидыш.