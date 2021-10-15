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Ехать нужно срочно: назван единственный способ передвижения для не вакцинированных с 21 октября

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Пятница 15 октября 2021 10:13
Ехать нужно срочно: назван единственный способ передвижения для не вакцинированных с 21 октября Как с 21 октября смогут ездить в поездах невакцинированные (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

С 21 октября в Украине начнут действовать новые карантинные правила в сфере межобластных перевозок. Все участники движения в самолетах, поездах или автобусах обязаны иметь документы о том, что они вакцинированы от коронавируса, переболели или не заражены.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ТСН назвал единственный способ легально проехать в поезде или автобусе с 21 октября для тех, кто еще не успел вакцинироваться от коронавируса.

У министра спросили, что делать с 21 октября тем украинцам, которым нужно срочно попасть в другой город при острой необходимости – поехать на лечение, посетить похороны родственника или по другой уважительной причине.

Он объяснил, что, если поездка необходима срочно, а пассажир еще не успел сделать прививку, необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус.

"Другой вариант – сделать отрицательный ПЦР-тест, который будет действовать в течение 72 часов", - отметил Виктор Ляшко.

Он объяснил, что сложность ситуации в Украине заключается не столько в уровне инфицирования, сколько в увеличении количества госпитализированных, среди которых большинство – не вакцинированные люди.

"Госпитализации, которые растут - это тревожный сигнал. Сегодня как минимум 95% госпитализированных - не вакцинированные. Когда мы будем пренебрегать вакцинацией, то госпитализации будут расти, а это повод объявлять "красный" уровень эпидопасности", - добавил министр.

Напомним, ранее мы писали о том, что будет с турами выходного дня по новым правилам проезда на карантине.

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