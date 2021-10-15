ru ua
Пт, 15 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Їхати потрібно терміново: названо єдиний спосіб пересування для не вакцинованих з 21 жовтня

Новость на русском →
П'ятниця 15 жовтня 2021 10:13
Їхати потрібно терміново: названо єдиний спосіб пересування для не вакцинованих з 21 жовтня Як з 21 жовтня зможуть їздити в поїздах невакциновані (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

З 21 жовтня в Україні почнуть діяти нові карантинні правила у сфері міжобласних перевезень. Всі учасники руху в літаках, поїздах або автобусах зобов'язані мати документи про те, що вони вакциновані від коронавірусу, перехворіли або не заражені.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі ТСН назвав єдиний спосіб легально проїхати в поїзді або автобусі з 21 жовтня для тих, хто ще не встиг вакцинуватися від коронавірусу.

У міністра запитали, що робити з 21 жовтня тим українцям, яким потрібно терміново потрапити в інше місто при гострій потребі – поїхати на лікування, відвідати похорон родича або з іншої поважної причини.

Він пояснив, що, якщо поїздка необхідна терміново, а пасажир ще не встиг зробити щеплення, необхідно надати негативний тест на коронавірус.

"Інший варіант - зробити негативний ПЛР-тест, який діятиме протягом 72 годин", - зазначив Віктор Ляшко.

Він пояснив, що складність ситуації в Україні полягає не стільки в рівні інфікування, скільки в збільшенні кількості госпіталізованих, серед яких більшість – не вакциновані люди.

"Госпіталізації, які ростуть - це тривожний сигнал. Сьогодні як мінімум 95% госпіталізованих - не вакциновані. Коли ми будемо нехтувати вакцинацією, то госпіталізації будуть рости, а це привід оголошувати "червоний" рівень епідопасності", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що буде з турами вихідного дня за новими правилами проїзду на карантині.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карантин Вакцинація
LITE
Покров Пресвятої Богородиці: що не можна робити e cвято, прикмети
Покров Пресвятої Богородиці: що не можна робити e cвято, прикмети