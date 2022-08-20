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Ехал фотографироваться: пленный оккупант рассказал, как оказался в Украине (видео)

Новина українською →
Суббота 20 августа 2022 20:43
Ехал фотографироваться: пленный оккупант рассказал, как оказался в Украине (видео) Пленный оккупант рассказал, как оказался на войне (скрин с видео)
Автор: Татьяна Самарук

Житель Луганской области рассказал, что пришел в военкомат по повестке и не собирался участвовать в войне. Попал на войну, потому что шел фотографироваться.

Об этом оккупант рассказал украинскому журналисту и блогеру Владимиру Золкину.

Так, оккупант Ярослав Нещенко был захвачен в плен украинскими защитниками во время одного из боев. Отмечается, что он родом из города Свердловска Луганской области.

По его словам, его на фронт якобы заманили обманом.

Он отметил, что пришел в военкомат по повестке, но не собирался воевать. Он надеялся просто пофотографироваться и поехать домой. Однако, он добавил, что имел с собой уже вещи первой необходимости.

"Мне пришла повестка. Я пришел в военкомат и все...оттуда уехал. Не хотел воевать, потому что сказали - поедем сфотографироваться и все. Ну, вот фотосессия, типа обучения там...", - рассказал пленный.

Нещенко рассказал, что "мобилизованные" мужчины с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей массово гибнут на поле боя.

К тому же тех, кого удалось вернуть из плена, российские военные снова бросают в бой как "пушечное мясо".

Ранее мы сообщали, что россиянка не захотела говорить с сыном в плену в Украине.

Также мы писали, что жена оккупанта шокировала реакцией на его звонок из плена, и попросила перезвонить позже, потому что на работе.

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