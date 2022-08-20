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Їхав фотографуватися: полонений окупант розповів, як опинився в Україні (відео)

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Субота 20 серпня 2022 20:43
Їхав фотографуватися: полонений окупант розповів, як опинився в Україні (відео) Полонений окупант розповів, як опинився на війні (скрін з відео)
Автор: Тетяна Самарук

Мешканець Луганської області розповів, що прийшов до військкомату по повістці та не збирався брати участь у війні. Потрапив на війну, тому що йшов фотографуватися.

Про це окупант розповів українському журналісту і блогеру Володимиру Золкіну.

Так, окупант Ярослав Нещенко був захоплений у полон українськими захисниками під час одного із боїв. Зазначається, що він родом із міста Свердловська Луганської області.

За його словами, його на фронт начебто заманили обманом.

Він зазначив, що прийшов до військкомату по повістці, але не збирався воювати. Він сподівався просто пофотографуватися і поїхати додому. Однак, він додав, що мав із собою вже речі першої необхідності.

"Мені прийшла повістка. Я прийшов у військкомат і все…звідти поїхав. Не хотів воювати, тому що сказали - поїдемо сфотографуємося і все. Ну, ось фотосесія, типу навчання там…", - розповів полонений.

Нещенко розповів, що "мобілізовані" чоловіки з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей масово гинуть на полі бою.

До того ж тих, кого вдалося повернути із полону, російські військові знову кидають у бій як "гарматне м'ясо".

Раніше ми повідомляли, що росіянка не захотіла говорити з сином у полоні в Україні.

Також ми писали, що дружина окупанта шокувала реакцією на його дзвінок з полону, і попросила передзвонити пізніше, бо на роботі.

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