В Египте раскопали 160 саркофагов, запечатанных "проклятием": появилась расшифровка

Тысячи лет назад древние египтяне были похоронены в Саккаре, Древнем Городе мертвых. Жрецы поместили туда саркофаги украшенные иероглифами, запечатанные и похороненные в гробницах. За последние три месяца археологи обнаружили на этом месте 160 саркофагов, которые они планируют исследовать в разных музеях Египта. Они даже открыли несколько из них, чтобы изучить мумии внутри.

По мнению экспертов, некоторые из гробниц Саккары имеют красочные проклятия, начертанные на стенах, чтобы предупредить злоумышленников. Салима Икрам, египтолог из Американского университета в Каире, проанализировала некоторые мумии животных, обнаруженные в Саккаре в прошлом году.

Саркофаг, который нашли в Саккаре в сентябре (фото: Министерство туризма и древностей Египта)

Она сообщила Business Insider в электронном письме, что надписи на саркофагах в основном служат для отпугивания нарушителей, намеревающихся осквернить места захоронения мумий.

"Они обычно утверждают, что если в гробницу войдет нечистый человек (вероятно, телом и/или намерением), то пусть совет богов накажет нарушителя и свернет ему шею, как гусю", - писала она.

Конкретное саккарское проклятие, которое цитировала Икрам, было найдено в гробнице визиря Анхмахора, чиновника фараона, жившего более 4000 лет назад, во времена 6-й династии Египта. Его похоронили в мастабе - надземной гробнице в форме прямоугольного ящика. Подобные мастабы строились по всему Египту, в том числе и у пирамид Гизы.

Проклятие, предназначенное для защиты Анхмахора, в грубом переводе предупреждает, что все, что нарушитель может сделать против "меня, моей могилы, то же самое будет сделано с его собственностью". Оно также предупреждает "гостя" о знании тайных заклинаний и магии и грозит наполнить "нечистых" незваных гостей "страхом увидеть призраков". Такие проклятия должны были отпугивать грабителей могил, рассказывает Икрам.

Напомним, ученые обнаружили в Египте древнее захоронение из более чем 100 неповрежденных саркофагов. Их возраст составляет более 2,5 тысячи лет и это крупнейшая подобная находкой в 2020 году.

Ранее ученые нашли красивейшие артефакты на телах древних мумий.