В Єгипті розкопали 160 саркофагів, запечатаних "прокляттям": з'явилася розшифровка

Тисячі років тому стародавні єгиптяни були поховані в Саккарі, Стародавньому Місті мертвих. Жерці помістили туди саркофаги прикрашені ієрогліфами, запечатані та поховані в гробницях. За останні три місяці археологи виявили на цьому місці 160 саркофагів, які вони планують досліджувати в різних музеях Єгипту. Вони навіть відкрили декілька з них, щоб вивчити мумії всередині.

На думку експертів, деякі з гробниць Саккари мають барвисті прокляття, накреслені на стінах, щоб попередити зловмисників. Саліма Литках, єгиптолог з Американського університету в Каїрі, проаналізувала деякі мумії тварин, виявлені в Саккарі минулого року.

Саркофаг, який знайшли в Саккарі у вересні (фото: Міністерство туризму і старожитностей Єгипту)

Вона повідомила Business Insider в електронному листі, що написи на саркофагах в основному служать для відлякування порушників, які мають намір осквернити місця поховання мумій.

"Вони зазвичай стверджують, що якщо в гробницю увійде нечиста людина (ймовірно, тілом та/або наміром), то нехай рада богів покарає порушника і згорне йому шию, як гусаку", - писала вона.

Конкретне саккарське прокляття, яке цитувала Литках, було знайдено в гробниці візиря Анхмахора, чиновника фараона, який жив понад 4000 років тому, у часи 6-ї династії Єгипту. Його поховали в мастабі - надземній гробниці у формі прямокутного ящика. Подібні мастаби будувалися по всьому Єгипту, в тому числі й у пірамід Гізи.

Прокляття, призначене для захисту Анхмахора, в грубому перекладі попереджає, що все, що порушник може зробити "проти мене, моєї могили, те ж саме буде зроблено з його власністю". Воно також попереджає "гостя" про знання таємних заклинань і магії та загрожує наповнити "нечистих" непроханих гостей "страхом побачити привидів". Такі прокльони повинні були відлякувати грабіжників могил, розповідає Литках.

Нагадаємо, вчені виявили в Єгипті стародавнє поховання з більш ніж 100 непошкоджених саркофагів. Їх вік становить понад 2,5 тисячі років і це найбільша подібна знахідка у 2020 році.

Раніше вчені знайшли красиві артефакти на тілах стародавніх мумій.