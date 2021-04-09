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В Египте откопали затерянный "золотой город": яркие фото уникального открытия

Автор: Светлана Мащенко

В Египте ученым удалось раскопать затерянный город, которому около 3,5 тысяч лет. Его нашли в Луксоре, он был построен королем Аменхотепом III, дедушкой знаменитого фараона - Тутанхамона.

Об этом пишет DailyMail.

Археологи называют открытие "золотого города" самым великим со времени находки гробницы царя Тутанхамона, обнаруженной почти столетие назад.

Массивная конструкция являет собой развитый комплекс с кварталами, дорогами, пекарнями, мастерскими и даже захоронениями.

Возраст города удалось датировать благодаря иероглифам, которые нашли на глиняной посуде, а на кирпичах были печати царя Аменхотепа III.

Фото: в Египте нашли затерянный город (dailymail.co.uk)

Одна часть города - это административная зона, окруженная зигзагообразной стеной с одним входом. Конструкция действовала как система безопасности, позволяя жителям контролировать вход и выход на закрытые территории.

Древний город фараонов, известный как Атон, был построен фараоном Аменхотепом III, который правил около 1390 г. до н.э., а позже использовался Тутанхамоном.

Поиски города, описанного в древних книгах, продолжались довольно долго, но успехов не приносили. Открытие удалось сделать местным ученым.

"Многие иностранные миссии искали этот город, но так и не нашли его", - рассказывают археологи.

Фото: в Луксоре обнаружили затерянный город (dailymail.co.uk)

В хорошо сохранившемся городе были найдены почти целые стены и комнаты, заполненные разными инструментами, украшениями, скарабеями, керамическими сосудами и глиняными кирпичами с печатью фараона. Улицы города окружены домами. Некоторые из их стен достигают трех метров в высоту.

"Открытие затерянного города даст нам редкий взгляд на жизнь древних египтян в то время, когда Империя была в расцвете сил", - говорят ученые.

Уникальный город расположен между храмом Рамсеса III в Мединет Хабу и храмом Аменхотепа III в Мемноне.

Ранее мы писали, что в Украине на стройке дороги раскопали уникальные артефакты.

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Новости Украины открытиеЕгипетархеологи
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