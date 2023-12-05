Єфросиніна дала пораду любителям російських пісень і фільмів. Слів не підбирала

Єфросиніна звернулась до поціновувачів російського контенту

Зірка виклала ролик, в якому висловила свою думку стосовно впливу російського культурного продукту на українців.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Вкотре за ці два роки російськомовний контент лідирує в чартах прослуховувань і переглядів серед українського населення…Мало того, в останні дні кілька українських блогерів достатньо активно обговорюють всі перипетії російського серіалу "Слово пацана". Так не дає їм, с*ка, життя, що ж там в тій зал*пі відбувається", - каже Маша.

Днями телеведуча мала розмову зі своєю приятелькою, мама якої залишилася жити в тимчасово окупованому Маріуполі.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

І за підсумками тієї розмови ведуча тепер звертається до всіх любителів російського контенту.

"Хочу всім тим, хто слухає Асті, Басту (українцям, до речі) і пропагує їх в своїх профілях, рекомендаціях, продовжує захищати російськомовний контент, мовляв, "ну я це слухала і слухаю, нащо мені думати про те, чий Донбас чи Крим"..." - говорить Єфросиніна.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Уявіть собі ситуацію маріупольську в своєму місті: коли ви не можете отримати медичну допомогу, якщо у вас немає російського паспорта, ви будете завжди під репресіями, бо ви не можете нічого сказати, у вас немає ваших застосунків, доступу до Інстаграму, ТікТоку, бо, мовляв, "так не правильно". Ви не можете рота свого відкрити на будь-яку іншу тему, а якщо ви ще й гей - то... вам самісіньке місце в тюрьмі", - наводить приклад Марія.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Класне життя? Це ж все російською мовою, котики! Давайте, вперед, - туди! Тільки не туди, де за ваші ср*ки, за вас - зал*п - прямо зараз, в цю хвилину, в цю секунду, гинуть українські чоловіки і жінки", - резюмувала вона.