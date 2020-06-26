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У Ефремова случился сердечный приступ: от "скорой" отказался

STYLERПерсоны    26.06.2020 - 09:13
У Ефремова случился сердечный приступ: от "скорой" отказался
У Михаила Ефремова случился сердечный приступ (фото: twitter.com/Vremya Pokazhet)

У актера, который устроил смертельное ДТП, случился сердечный приступ

У российского актера Михаила Ефремова, который устроил аварию со смертельным исходом, случился сердечный приступ. Об этом утверждает его адвокат. Проблемы со здоровьем возникли у артиста в четверг, 25 июня, но утром 26 июня ему стало лучше. Очень странно, что от медицинской помощи актер отказался, он сказал своему адвокату не вызывать "скорую".

Правозащитник отметил, что утром состояние актера "немного улучшилось", однако проблемы с самочувствием вынудили его отказаться от планов посетить могилу матери в годовщину ее смерти. Об этом пишет РИА Новости.

Также адвокат сообщил, что обсуждал с актером и его супругой возможность обратиться к следователю с ходатайством о разрешении поехать на кладбище.

По словам защитника Ефремова, сам артист сейчас очень расстроен и подавлен, он очень переживает о том, что произошло.

Отметим, что сейчас Ефремов находится под домашним арестом.

Напомним, что Ефремов на большой скорости пересек сплошную линию и практически лоб в лоб столкнулся с другим автомобилем. После аварии водителя авто Сергея Захарова в тяжелом состоянии отправили в больницу, где он в итоге скончался.

После ДТП Ефремов записал видео, в котором раскаялся за содеянное. При этом семья погибшего отказалась принимать извинения и деньги от Ефремова.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Александр Ефремов
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