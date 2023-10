В ефір Sky News запросили чоловіка та жінку обговорити нерівність прав. З'ясувалося, що йому заплатили більше, ніж їй

Журналістка Novara Media Мойя Лотіан-Маклін обговорювала з кореспондентом GB News Коннором Томлінсоном мізогінію та нерівність прав чоловіків і жінок.

У ході суперечки Лотіан-Маклін сказала, що їй набридло приходити на телепрограми, щоб обговорювати мізогінію. Її співрозмовник саркастично відповів: "Мені дуже шкода, що ви втомилися від того, що вам платять за ефір".

Жінка була дуже здивована.

"Вам за це платять? Мені за це не платять. Я прийшла, тому що хотіла поговорити про проблему мізогінії та деградації жінок у суспільному житті", - сказала вона.

Згодом Мойя розповіла, що їй пропонували 75 фунтів стерлінгів за інтерв'ю, а Томлінсон мав би отримати 200 фунтів.

Після розголосу Sky News підвищила журналістці гонорар до 200 фунтів стерлінгів і перепросила перед нею після інтерв'ю. Мойя пообіцяла пожертвувати ці гроші благодійній організації Beyond Equality, яка проводить освітні програми для чоловіків.

Пізніше журналістка написала у своєму Twitter (Х), що отримує оплату за деякі появи в медіа, проте не вимагає гонорари за "10-хвилинні інтерв'ю".

Скриншот

Мізогінія - це ненависть, зневага, огида, упередженість щодо жінок. Проявляється в численних формах, таких як соціальне виключення, сексизм, ворожість, андроцентризм, патріархат, чоловічі привілеї, приниження жінок, позбавлення жінок громадянських прав, насильство проти жінок, сексуальна об'єктивація.

Мізогінна поведінка може проявлятися негативним ставленням до жінок взагалі, до психологічних чи фізичних жіночих ознак різною мірою.

The real-time, mid-interview realisation that this man is, in fact, being paid when I was not, as I was talking about how tiring it was to constantly have this discussion about misogyny redirected by media figures who deny misogyny even exists pic.twitter.com/ycDRi1UYHK