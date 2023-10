В эфир Sky News пригласили мужчину и женщину обсудить неравенство прав. Выяснилось, что ему заплатили больше, чем ей

Журналистка Novara Media Мойя Лотиан-Маклин обсуждала с корреспондентом GB News Коннором Томлинсоном мизогинию и неравенство прав мужчин и женщин.

В ходе спора Лотиан-Маклин сказала, что ей надоело приходить на телепрограммы, чтобы обсуждать мизогинию. Ее собеседник саркастически ответил: "Мне очень жаль, что вы устали от того, что вам платят за эфир".

Женщина была очень удивлена.

"Вам за это платят? Мне за это не платят. Я пришла, потому что хотела поговорить о проблеме мизогинии и деградации женщин в общественной жизни", - сказала она.

Впоследствии Мойя рассказала, что ей предлагали 75 фунтов стерлингов за интервью, а Томлинсон должен был получить 200 фунтов.

После огласки Sky News повысила журналистке гонорар до 200 фунтов стерлингов и извинилась перед ней после интервью. Мойя пообещала пожертвовать эти деньги благотворительной организации Beyond Equality, которая проводит образовательные программы для мужчин.

Позже журналистка написала в своем Twitter (Х), что получает оплату за некоторые появления в медиа, однако не требует гонорары за "10-минутные интервью".

Мизогиния - это ненависть, пренебрежение, отвращение, пристрастность в отношении женщин. Проявляется в многочисленных формах, таких как социальное исключение, сексизм, враждебность, андроцентризм, патриархат, мужские привилегии, унижение женщин, лишение гражданских прав, насилие против женщин, сексуальная объективация.

Мизогинное поведение может проявляться отрицательным отношением к женщинам вообще, к психологическим или физическим женским признакам в разной степени.

The real-time, mid-interview realisation that this man is, in fact, being paid when I was not, as I was talking about how tiring it was to constantly have this discussion about misogyny redirected by media figures who deny misogyny even exists pic.twitter.com/ycDRi1UYHK