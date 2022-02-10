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Эффектные фото Юли - украинской волейболистки, которая своим танцем очаровала весь мир

Автор: Дмитрий Войналович

Юлия Герасимова сейчас известна во всем мире. А все из-за того, что украинская волейболистка стала героиней вирусного в ТикТоке видео.

Речь идет про веселый танец, которым Юлия хотела добавить немного позитива своим партнершам по команде, пошутить, поднять им настроение, пока судьи долго просматривали видеоповтор и никак не могли вынести вердикт.

Это произошло во время матча Прометея с польским Жешувом в рамках Лиги чемпионов.

@rocket_sport

Юлия Герасимова зажигает публику

A Million On My Soul (Remix) - Moses & EMR3YGUL & Alexiane

Данное видео просмотрели более 30 миллионов человек. В то же время аудитория на страницах в социальных сетях Юли активно увеличивается.

"Я поражена тем, сколько любви и поддержки получила со всего мира. Моя работа, как профессионального спортсмена, дарить вам эмоции и энергию, и я бесконечно рада, что у меня это получилось", - комментирует свою популярность новоиспеченная звезда.

Но не танцами едиными.

Например, предлагаем вам подборку самых эффектных фото украинской спортсменки, которые заставят и вас подписаться на ее Instagram.

Юлия Герасимова - звезда ТикТока и крутая спортсменка (фото: instagram.com/krosha9)

Биография Герасимовой

Кроме веселых танцев, успешно "зажигает" Юлия и на спортивной площадке. Но обо всем по очереди.

Девушка родилась в Одессе. Там же окончила детско-юношескую спортивную школу №8 (первый тренер - Ирина Ищук).

В составе южненского Химика с 2004 по 2015 год пять раз становилась чемпионкой Украины и дважды обладательницей национального кубка, играла в полуфинале континентального Кубка вызова.

Юлия Герасимова чемпионка Украины (фото: instagram.com/krosha9)

После одного сезона в запорожской Орбите Юлия защищала цвета турецких клубов ТЕД и Карайоллари.

В составе национальной сборной Украины стала победительницей Евролиги 2017 года. Участница трех чемпионатов Европы.

Сейчас на позиции "центральная блокирующая" выступает за действующих чемпионок Украины - клуб Прометей, базирующийся в поселке Слобожанское под Днепром.

Юлия Герасимова (фото: instagram.com/krosha9)

Юлия "любит танцевать, как и многие женщины", хотя на публике вот так у нее получилось впервые.

На площадке и за его пределами девушка старается привлекать внимание зрителей к волейболу, чтобы этот вид спорта становился более популярным в нашей стране.

Юлия замужем. Ее муж Денис Парвадов. Сейчас он помощник тренера

Денис и Юлия (фото: instagram.com/d.parvadov)

Держите также простые правила того, как женщинам выглядеть привлекательными в любом возрасте.

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