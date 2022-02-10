Ефектні фото Юлі - української волейболістки, яка своїм танцем зачарувала увесь світ

Це сталося під час матчу Прометея з польським Жешувом у рамках Ліги чемпіонів.

Дане відео переглянули більше 30 мільйонів людей. У той же час аудиторія на сторінках у соціальних мережах Юлі активно збільшується.

"Я вражена тим, скільки любові та підтримки отримала зі всього світу. Моя робота, як професійного спортсмена, дарувати вам емоції та енергію, і я безмежно рада, що в мене це вийшло", - коментує свою популярність новоспечена зірка.

Але не танцями єдиними.

Наприклад, пропонуємо вам підбірку найефектніших фото української спортсменки, які змусять і вас підписатися на її Instagram.

Юлія Герасимова - зірка ТікТоку і крута спортсменка (фото: instagram.com/krosha9)

Біографія Герасимової

Окрім веселих танців, успішно "запалює" Юлія і на спортивному майданчику. Але про все по черзі.

Дівчина народилася у Одесі. Там же закінчила дитячо-юнацьку спортивну школу №8 (перший тренер - Ірина Іщук).

У складі южненського Хіміка з 2004 по 2015 рік п'ять разів ставала чемпіонкою України і двічі - володаркою національного кубку, грала у півфіналі континентального Кубка виклику.

Юлія Герасимова чемпіонка України (фото: instagram.com/krosha9)

Після одного сезону в запорізькій Орбіті Юлія захищала кольори турецьких клубів ТЕД і Карайолларі.

У складі національної збірної України стала переможницею Євроліги 2017 року. Учасниця трьох чемпіонатів Європи.

Зараз на позиції "центральна блокуюча" виступає за чинних чемпіонок України - клуб Прометей, що базується у селищі Слобожанське під Дніпром.

Юлія Герасимова (фото: instagram.com/krosha9)

Юлія "любить танцювати, як і багато жінок", хоча на публіці ось так у неї вийшло вперше.

На майданчику і за його межами дівчина намагається привертати увагу глядачів до волейболу, щоб цей вид спорту ставав більш популярним у нашій країні.

Юлія одружена. Її чоловік Денис Парвадов. Нині він помічник тренера у

Денис і Юлія (фото: instagram.com/d.parvadov)