UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эти эффективные способы помогут избавиться от улиток в саду и огороде

Как избавиться от улиток (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Улитки обычно встречаются в саду или на огороде. Эти вредители наносят растениям большой вред. Они питаются молодыми растениями с нежной текстурой, а также цветами и плодами. Также улитки могут атаковать рассаду.

Об этом пишет Sante Plusmag.

Как избавиться от улиток

Кофейная гуща

Эксперты рекомендуют посыпать кофейной гущей у основания пораженных растений и это поможет избежать попадания улиток на другие растения.

Пиво

Можно наполнить емкость пивом и поставить ее возле растений. Улиток привлекает пиво, поэтому они утонут в жидкости.

Растения

Некоторые растения эффективно отпугивают улиток. Это касается цикламена, бегонии, настурции, лаванды или мяты. Эти растения можно выращивать рядом с растениями, на которых нападают улитки.

Также их можно использовать для приготовления воды для полива, которая защитит растения. Для этого размочите одно или несколько растений в десяти литрах воды и полейте этим раствором растения, которые нужно защитить.

Мульчирование почвы

Чтобы помешать перемещению улиток и не дать им приблизиться к вашим растениям, желательно установить мульчу в зараженных местах. Это можно сделать из льняных пайеток или стручков какао.

Кабачки

Улитки любят питаться кабачками. Вы можете срезать половину кабачка и оставить его в своем саду. Улитки будут питаться этим овощем и это позволит легко захватить их и избавиться.

Ранее мы сообщали, как избавиться от муравьев в доме и на огороде.

Также мы писали, что делать при укусах насекомых и пауков летом.

Читайте РБК-Украина в Google News
улиткиОгород