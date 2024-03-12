Ефектне тістечко з шоколадним мусом: простий рецепт без випікання

Як приготувати тістечко з шоколадним мусом

Що вам знадобиться в приготуванні тістечка

Для бісквіта:

печиво “Орео” (або подібне) - 80 г

вершкове масло - 40 г

прямокутна металева форма без дна розміром 11х19 см.

Для шоколадного мусу:

чорний шоколад - 180 г

молоко - 140 мл

жирні вершки - 280 мл

Для шоколадного ганаша:

чорний шоколад - 50 г

молочний шоколад - 50 г

молоко - 100 мл

Як приготувати тістечко без запікання

Починаємо приготування. Розтопіть вершкове масло. Печиво подрібніть в блендері до стану крихти, пересипте в окремий посуд, влийте масло, та ретельно перемішайте.

На деко, застелене папером для випікання, поставте металеву форму, засипте всередину суміш та щільно утрамбуйте.

Подрібнене печиво з вершковим маслом у металевій формі (скріншот / M. Patisserie)

В окремій мисці готуємо шоколадний мус. Додайте 140 мл молока до 180 г подрібненого чорного шоколаду та поставте в мікрохвильовку до закипання молока. Після цього ретельно перемішайте суміш до однорідної консистенції та залиште охолоджуватися.

Збийте в окремому посуді вершки до піни та влийте у них шоколадну масу. Обережно перемішайте.

Шоколадний мус - збиті вершки з шоколадом (скріншот / M. Patisserie)

Викладіть шоколадно-вершкову масу на бісквіт і розрівняйте кондитерським шпателем або ж ножем. Після цього поставте десерт в холодильник на 3 години.

Шоколадний мус на бісквіті (скріншот / M. Patisserie)

В цей час готуємо ганаш - ароматний крем з шоколаду та молока, яке буде верхнім шаром тістечка. Налийте 100 мл молока в миску з подрібненим молочним та чорним шоколадом (по 50 г) - та поставте в мікрохвильовку. Щойно молоко почне кипіти, дістаньте суміш та перемішайте до однорідності.

Шоколадний ганаш (скріншот / M. Patisserie)

Дістаньте з холодильника бісквіт з мусом та обережно вилийте на нього ганаш. Можна використати ніж або легенько потрясти форму для того, щоб шоколадна маса розподілилась рівномірно.

Останній шар тістечка (скріншот / M. Patisserie)

Поставте тістечко на 15 хв в холодильник. Після цього необхідно витягти його з форми - це легше зробити, якщо трохи нагріти метал, наприклад, за допомогою запальнички.

Нагрівання форми полегшить діставання тістечка (скріншот / M. Patisserie)

Тістечко можна розрізати на менші шматочки - і воно готове до вживання!