Услышали крики с пляжа: в Николаеве неравнодушные прохожие задержали насильника

В Николаеве злоумышленник, который ранее был судим за кражи, изнасиловал девушку и тут же был пойман небезразличными прохожими. О жутком инциденте информирует ТСН.

Ночью люди услышали крики, доносившиеся с пустого пляжа, и, решив проверить, что происходит, обнаружили сцену издевательства над женщиной. Прохожие тут же бросились ей на помощь и оттащили злоумышленника.

Пока спасатели звонили в полицию, тот бросился наутек, однако план побега провалился, поскольку практически сразу его задержали копы, прибывшие на вызов. К слову, как оказалось, злоумышленнику было 32 года.

"Мы с другом прогуливались, слышим женщина кричит о помощи. Мы с фонариками начинаем в эту сторону бежать. Видим, женщина лежит на спине, на ней мужчина держит ее лицо локтем, чтобы она не дергала лицом. Мы говорим: "Уйди", я держу его рукой, девушка начинает отходить. Он ее изнасиловал. На носу царапины есть. Она говорит, что одежду порезал", - рассказал один из очевидцев.

Прохожие задержали насильника в Николаеве

Напомним, что суд вынес первое решение по Николаю Тарасову. Следует напомнить, что 22-летний Тарасов жестоко убил и изнасиловал 11-летнюю Дашу Лукьяненко, девочку, которая часто проходила мимо овощного магазина, принадлежавшего его родителям. Сам убийца в первые дни поиска Даши ходил и улыбался, вспоминает его брат. Ранее эксперты назвали точную причину смерти 11-летней Даши.

Ранее мы писали, что семье убийцы Даши Лукьяненко угрожают самосудом. Как сообщается, преступнику возможно не придется нести наказание.