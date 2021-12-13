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Единственная в Украине пара детей-танцоров с синдромом Дауна поразила сверхспособностями

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Понедельник 13 декабря 2021 08:00
Единственная в Украине пара детей-танцоров с синдромом Дауна поразила сверхспособностями Скрин видео: Дуэт ALEMANA (Україна має талант 2021)
Автор: Светлана Мащенко

Мария Гнатик и Иван Кондратюк, которые называют себя ALEMANA, единственная в Украине пара "бальников" с синдромом Дауна. Ребятам по 15 лет, они живут, учатся и танцуют в родной Виннице. У них много увлечений и хобби, но основное - это танцы.

Маша и Ваня пришли показывать свои способности на шоу "Україна має талант" 2021.

Тренер Алина очень довольна детками, говорит, они очень старательные. В августе они даже представляли Украину на Чемпионате Мира в Австрии. Маша также танцует восточные танцы уже 9 лет, у нее много медалей и побед, она двухразовая чемпионка Европы.

Среди профессионалов-бальников - они единственная пара в Украине с синдромом Дауна. В паре ребята танцуют уже 4 года, и очень много тренировались, чтобы воплотить свою мечту и выступить на большом проекте.

Единственная в Украине пара детей-танцоров с синдромом Дауна поразила сверхспособностями

Сергей Притула сказал, что ребята поразили его "сверхспособностями". Конечно же они получили четыре "Да", а Маша рассмешила всех напоследок, громко заявив: "Не подведем тебя, Притула!"

В десятом сезоне шоу Україна має талант судят Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот, а в этот раз четвертым членом жюри стала Маша Ефросинина.

Шоу выходит по субботам в эфире канала СТБ, отбирая лучших из лучших среди одаренных украинцев. В эти выходные уже показали восьмой выпуск проекта.

Ранее мы писали, про молодого парня, чиновника из Запорожья, который решил поразить судей шоу танцами на каблуках, но провалился.

Также в шоу приняла участие пара танцовщиков на пилоне, где супруг поддерживает слепую жену во время номера.

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