Єдина в Україні пара дітей-танцюристів з синдромом Дауна вразила надздібностями

Марія Гнатик та Іван Кондратюк, які називають себе ALEMANA, єдина в Україні пара "бальників" з синдромом Дауна. Їм по 15 років, вони живуть, вчаться і танцюють у рідній Вінниці. У них багато захоплень і хобі, але основне - це танці.

Маша і Ваня прийшли показувати свої здібності на шоу "Україна має талант" 2021.

Тренер Аліна дуже задоволена дітками, каже, вони дуже старанні. У серпні вони навіть представляли Україну на Чемпіонаті світу в Австрії. Маша також танцює східні танці вже 9 років, у неї багато медалей і перемог, вона дворазова чемпіонка Європи.

Серед професіоналів-бальників - вони єдина пара в Україні з синдромом Дауна. У парі танцюють вже 4 роки, і дуже багато тренувалися, щоб втілити свою мрію і виступити на великому проекті.

Сергій Притула сказав, що вони вразили його "надздібностями". Звичайно ж Маша і Ваня отримали чотири "Так", а Маша розсмішила всіх наостанок, голосно заявивши: "Не підведемо тебе, Притуло!"

У десятому сезоні шоу Україна має талант судять Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот, а цього разу четвертим членом журі стала Маша Єфросиніна.

Шоу виходить суботами в ефірі каналу СТБ, відбираючи кращих з кращих серед обдарованих українців. Цими вихідними вже показали восьмий випуск проекту.