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Єдина в Україні пара дітей-танцюристів з синдромом Дауна вразила надздібностями

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Понеділок 13 грудня 2021 08:00
Єдина в Україні пара дітей-танцюристів з синдромом Дауна вразила надздібностями Скрін відео: дует ALEMANA (Україна має талант 2021)
Автор: Світлана Мащенко

Марія Гнатик та Іван Кондратюк, які називають себе ALEMANA, єдина в Україні пара "бальників" з синдромом Дауна. Їм по 15 років, вони живуть, вчаться і танцюють у рідній Вінниці. У них багато захоплень і хобі, але основне - це танці.

Маша і Ваня прийшли показувати свої здібності на шоу "Україна має талант" 2021.

Тренер Аліна дуже задоволена дітками, каже, вони дуже старанні. У серпні вони навіть представляли Україну на Чемпіонаті світу в Австрії. Маша також танцює східні танці вже 9 років, у неї багато медалей і перемог, вона дворазова чемпіонка Європи.

Серед професіоналів-бальників - вони єдина пара в Україні з синдромом Дауна. У парі танцюють вже 4 роки, і дуже багато тренувалися, щоб втілити свою мрію і виступити на великому проекті.

Єдина в Україні пара дітей-танцюристів з синдромом Дауна вразила надздібностями

Сергій Притула сказав, що вони вразили його "надздібностями". Звичайно ж Маша і Ваня отримали чотири "Так", а Маша розсмішила всіх наостанок, голосно заявивши: "Не підведемо тебе, Притуло!"

У десятому сезоні шоу Україна має талант судять Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот, а цього разу четвертим членом журі стала Маша Єфросиніна.

Шоу виходить суботами в ефірі каналу СТБ, відбираючи кращих з кращих серед обдарованих українців. Цими вихідними вже показали восьмий випуск проекту.

Раніше ми писали, про молодого хлопця, чиновника із Запоріжжя, який вирішив вразити суддів шоу танцями на підборах, але провалився.

Також у шоу взяла участь пара танцівників на пілоні, де чоловік підтримує сліпу дружину під час номера.

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Україна має талант
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