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Чиновник Виталик из Запорожья встал на каблуки, чтобы перетанцевать Марув: смотрите, что из этого вышло

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Воскресенье 12 декабря 2021 12:50
Чиновник Виталик из Запорожья встал на каблуки, чтобы перетанцевать Марув: смотрите, что из этого вышло Фото: Виталий Мунтянов шокировал танцем на каблуках на шоу "Україна має талант 2021"
Автор: Светлана Мащенко

Виталий Мунтянов занимается благоустройством родного города, работая в "Інституті розвитку міста Запоріжжя", а на досуге обувает туфли на платформе и каблуках и зажигает Frame up strip (стрип дэнс). Таким танцем прославились украинская группа KAZAKY, а также скандалистка MARUV, но Виталик уверен - он может круче.

Свои способности молодой чиновник пришел показывать на шоу "Україна має талант". Смотрите, что из этого вышло.

Виталик говорит, что работа в госструктуре - для денег, а танцы на каблуках - для души.

Танцами парень начал заниматься с ноября 2015 года (хип-хоп, дэнсхолл), а два года назад увидел фрейм и понял, что ему очень нравится - это зрелищно!

Мама парня вначале была против, но когда Виталик после месяца занятий в туфлях на два размера меньше занял второе место на конкурсе в Киеве, и показал ей видео - она сказала, что это красиво, и это вообще не каблуки, она бы ему выше на пару сантиметров купила. Теперь мама дает ему советы, ругает за то, что нужно делать все четче, а у него вместо ног сосиски!

Чиновник Виталик из Запорожья встал на каблуки, чтобы перетанцевать Марув: смотрите, что из этого вышло

Фото: Виталий Мунтянов на "Україна має талант 2021"

Парень говорит, что репетирует по ночам танец на кухне и хочет показать, что фрейм на шпильках может на сцене танцевать не только Марув, а в мальчике на каблуках нет ничего скандального, это красиво и эстетично. Его они, например, сделали другим человеком, раскрепостили.

Увы, но судьи танец Виталика не заценили, и дальше в шоу "Україна має талант" он участие принимать не будет. Судьи раскритиковали технику танцовщика, хотя сама идея им и понравилась. Сергей Притула назвал танец парня "метушней".

Отметим, что в эфир вышел уже восьмой выпуск шоу "Україна має талант". В этот раз к судьям Сергею Притуле, Ксении Мишиной и Евгению Коту присоединилась ведущая Маша Ефросинина, чтобы оценить способности одаренных украинцев.

Шоу можно смотреть по субботам в вечернем эфире на СТБ.

Ранее на шоу выступили 70-летние чирлидерши, которые поразили своим задором, жизнелюбием и получили заветные "Да" от судей.

Также в "Україна має талант" принял участие самый известный пилонист Дмитрий Политов,

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