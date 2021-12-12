Слепая 44-летняя украинка шокировала танцем на пилоне, показав пример всем нам

44-летняя Елена Ткаченко имеет генетическое заболевание - дистрофию сетчатки, из-за чего с годами полностью утратила зрение. Но это не остановило девушку, которая мечтала танцевать. Четыре года назад она решила испробовать pole dance (танец на пилоне или шесте), и у нее получилось. Конечно же всегда и во всем с ней рядом был любимый муж Алексей.

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Пара пришла на шоу "Україна має талант", а ушла со сцены с четырьмя "Да" и возгласами "Браво" со стороны вставших с мест зрителей.

Заниматься пилоном Лена начала именно благодаря проекту. Ей хотелось на сцене талант-шоу доказать, что даже без зрения она способна на это. Давались занятия труднее, ведь без точки опоры незрячие теряют ориентир на пилоне.

Со временем муж тоже пошел на занятия, чтобы поддержать ее. В неделю у них по три тренировки по 2 часа.

Кроме танцев Елена работает в городской больнице Запорожья реабилитологом, массажистом.

Она мама чудесного сына, который пришел поддержать родителей на проект. 46-летний супруг Алексей жене - самый верный друг и опора во всем. Он даже окончил курсы макияжа, и сам делает мейк Лене, делает ей прически.

Україна має талант выходит в эфир уже восьмой раз после четырехлетнего перерыва. В десятом сезоне шоу собрало лучших из лучших среди одаренных украинцев.

Судейское жюри состоит из Ксении Мишиной, Сергея Притулы, Евгения Кота. А в этом выпуске к ним присоединилась Маша Ефросинина.

Проект транслируется по субботам на канале СТБ.