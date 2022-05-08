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Единственная пятница 13-е в этом году: что запрещено делать, чтобы не навлечь беду

Фото: Что нельзя делать в пятницу 13 (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

В 2022 году нас ждет единственная пятница, 13-е. Такая мистическая комбинация будет 13 мая и больше не повторится до конца этого года.

Почему этот день особенный, что нельзя делать - читайте ниже в материале Styler.

Такое сочетание, как правило, ассоциируется с негативом, несчастными случаями, невезением, катаклизмами и так далее.

Многие люди стараются в этот день не начинать новых дел, не отправляться в путешествия, не рисковать, отменяют встречи. Кое-кто предпочитает отсиживаться дома при таком сочетании числа и дня недели.

Почему пятница 13-е приобрела дурную славу

Плохая слава пришла к пятнице 13-го еще с библейских преданий. Считается, что в этот день Ева уговорила Адама откусить от злополучного яблока Древа Познания.

Также якобы именно в этот день Каин убил Авеля. Также считается, что Страстная Пятница, когда был распят Иисус Христос, была именно 13-го числа.

Древняя мифология говорит, что 13-го числа нечистая сила и ведьмы устраивают шабаши.

Дурной славе этого дня способствовала и "раскрутка" пятницы 13-го Голливудом. Так, в 1980-м на экраны вышел американский фильм "Пятница, 13-е" с дальнейшими франшизами.

Что запрещено делать в пятницу 13-го согласно приметам

  • Долго смотреть в зеркало - вы можете открыть "портал" в потусторонний мир и выпустить демонов.
  • Одалживать деньги - так можно отпугнуть счастье и достаток из дома.
  • Путешествовать - путь будет полон опасностей.
  • Ходить в баню и стричь волосы и ногти - будут проблемы со здоровьем.
  • Ссориться с людьми - споры и негатив могут привести к разрыву отношений.
  • Проводить ритуалы на приворот или отворот.
  • Тратить много денег, брать кредиты, рисковать и влезать в авантюры.

Рекомендации астрологов

Специалисты говорят, что пятница 13 мая - плохой день для каких-либо начинаний или серьезных поступков. В этот день возможны проблемы с финансами, в общении с окружающими.

Астрологи рекомендуют в этот день внимательнее следить за словами и мыслями, чтобы избежать неприятностей.

Ранее мы писали, какие вещи в доме притягивают беды и "вытягивают" деньги.

Также сообщалось, какие вещи нельзя выбрасывать из дому.

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пятница 13