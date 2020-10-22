Единственная дочка и самоотверженный спасатель: детали аварии с подполковником ГСЧС

Под Харьковом погиб подполковник ГСЧС и его дочь (Коллаж РБК-Украина)

Виновником аварии может оказаться сын экс-начальника полиции харьковского метрополитена

Ранним утром 21 октября в автомобиль ВАЗ влетел джип на трассе Киев-Харьков-Довжанский. В "Ланосе" находились 41-летний подполковник ГСЧС Дмитрий Азаренков и его 15-летняя дочь Анастасия. В джипе по предварительным данным было два человека – сын бывшего руководителя полиции метрополитена Харькова 21-летний Дмитрий Габышев и неизвестный драйвер.

Дмитрий Азаренков и его дочка скончались на месте аварии от полученных травм. Дмитрий Габышев утверждает, что автомобилем управлял другой человек, так как его еще год назад лишили прав. Об этом пишет издание OBOZREVATEL.

По некоторым данным, за рулем джипа мог находиться Владислав Кондратенко, 1999 года рождения. Эта информация проверяется. Очевидцы ДТП утверждают, что оба парня были пьяны. Габышев был лишен прав на вождение автомобиля за езду в нетрезвом виде. Когда приехала полиция, его друга уже не было, и он утверждал, что тот сбежал. Однако там уже находился его отец – Александр Габышев, который советовал сыну ничего не рассказывать патрульным.

Азаренковы жили в поселке Липцы под Харьковом. Эту семью тут хорошо знают и отзываются очень тепло.

"Он много лет проработал спасателем. Очень хороший человек. Все выходные, все праздники на работе. И в это утро он ехал на работу, а дочку подвозил на учебу. Дмитрий такой безотказный. Все знали, что к нему можно обратиться, он тут же встанет и пойдет помогать. Он не пил даже на Новый год, потому что знал, что может придется работать", - рассказала Елена Маметова, знакомая семьи.

Анастасия – единственная дочка Любы и Дмитрия. В семье очень любили животных и на страницах Насти и ее мамы много фотографий с котами и собаками.

"Она, как звездочка, у них, единственная дочь, которую они любили и лелеяли. Мама ей была, как подружка, отца она очень любила. Это такое горе, как Люба все это переживет, я не представляю", - добавила Маметова.

Она рассказала, что семья очень любила свой дом за городом, старались туда попасть на выходных, ухаживали за цветами и виноградником.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Киевом над роженицей издевались в "скорой".

А также рассказывали о том, что под Харьковом автомобиль раздавил маленьких братьев-близнецов.