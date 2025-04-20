"Єдиний сприятливий день": астролог дала прогноз на 20 квітня і сказала, кому пощастить

Цієї неділі настає особливий день - єдиний у квітні, коли можна починати нові справи. Але варто пам'ятати про енергію Сонця, яка здатна вплинути на важливі події.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що заборонено робити 20 квітня.
"Єдиний сприятливий день квітня для нових справ і важливих рішень (окрім тих, які належать до сфери відповідальності Сонця). Можливі хірургічні втручання, відвідування перукарні. Несприятливий час для стоматологічних втручань. Не варто сумувати та поспішати", - розповіла Соловйова.
"Не рекомендується групова робота. Уникайте різких рухів. Це період мудрості, будь-які знання легко сприймаються. Головна умова - повне зосередження на найбільш важливій задачі та пошук необхідної інформації для її рішення. День пов'язаний зі стійкістю, вселенським законом, книгами. Підвищуються інтуїція та інтелектуальні здібності", - зазначила вона.
За словами астролога, у неділю можна знайти нові ідеї для вирішення старих проблем. Усі знання треба використовувати лише з добрими намірами. А ще можна ефективно прогнозувати майбутнє.
"Проявляйте альтруїзм, передавайте свій досвід іншим, готуйте учнів, накопичуйте знання та інформацію. Рекомендується вживати багато рослинної їжі", - зазначила експерт.
Символічним управителем 20 квітня є Сонце. І воно буде у складних аспектах з:
"Через це краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила: дозвілля з дітьми, різноманітні розважальні та азартні ігри, виступи перед аудиторією, романтичні пригоди. Не підсилюйте сонячну енергію, використовуючи в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, застосовуючи символи денного світила (соняшник, лев), не носіть прикраси із золота, не зловживайте апельсинами", - радить астролог.
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