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"Єдиний сприятливий день": астролог дала прогноз на 20 квітня і сказала, кому пощастить

Гороскоп на 20 квітня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Цієї неділі настає особливий день - єдиний у квітні, коли можна починати нові справи. Але варто пам'ятати про енергію Сонця, яка здатна вплинути на важливі події.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що заборонено робити 20 квітня.

Прогноз астропогоди на 20 квітня

"Єдиний сприятливий день квітня для нових справ і важливих рішень (окрім тих, які належать до сфери відповідальності Сонця). Можливі хірургічні втручання, відвідування перукарні. Несприятливий час для стоматологічних втручань. Не варто сумувати та поспішати", - розповіла Соловйова.

"Не рекомендується групова робота. Уникайте різких рухів.  Це період мудрості, будь-які знання легко сприймаються. Головна умова - повне зосередження на найбільш важливій задачі та пошук необхідної інформації для її рішення. День пов'язаний зі стійкістю, вселенським законом, книгами. Підвищуються інтуїція та інтелектуальні здібності", - зазначила вона.

За словами астролога, у неділю можна знайти нові ідеї для вирішення старих проблем. Усі знання треба використовувати лише з добрими намірами. А ще можна ефективно прогнозувати майбутнє.  

"Проявляйте альтруїзм, передавайте свій досвід іншим, готуйте учнів, накопичуйте знання та інформацію. Рекомендується вживати багато рослинної їжі", - зазначила експерт.

Символічним управителем 20 квітня є Сонце. І воно буде у складних аспектах з:

  • Місяцем (який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість)
  • Марсом (планетою активності, фізичної сили, сміливості, рішучості, ентузіазму, войовничого настрою, наміру перемагати, пристрасті, волі, бізнесу, зброї та конфліктів)
  • Плутоном (планетою трансформації, ризиків, небезпеки та великих грошей)
  • Чорним Місяцем (фіктивною кармічною розрахунковою точкою, яка символізує нашого "демона-спокусника").

"Через це краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила: дозвілля з дітьми, різноманітні розважальні та азартні ігри, виступи перед аудиторією, романтичні пригоди. Не підсилюйте сонячну енергію, використовуючи в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, застосовуючи символи денного світила (соняшник, лев), не носіть прикраси із золота, не зловживайте апельсинами", - радить астролог.

 
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