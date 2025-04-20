"Единственный благоприятный день": астролог дала прогноз на 20 апреля и сказала, кому повезет

Прогноз астропогоды на 20 апреля

"Единственный благоприятный день апреля для новых дел и важных решений (кроме тех, которые относятся к сфере ответственности Солнца). Возможны хирургические вмешательства, посещение парикмахерской. Неблагоприятное время для стоматологических вмешательств. Не стоит грустить и спешить", - рассказала Соловьева.

"Не рекомендуется групповая работа, избегайте резких движений, это период мудрости, любые знания легко воспринимаются. Главное условие - полное сосредоточение на наиболее важной задаче и поиск необходимой информации для ее решения. День связан с устойчивостью, вселенским законом, книгами. Повышаются интуиция и интеллектуальные способности", - отметила она.

По словам астролога, в воскресенье можно найти новые идеи для решения старых проблем. Все знания надо использовать только с добрыми намерениями. А еще можно эффективно прогнозировать будущее.

"Проявляйте альтруизм, передавайте свой опыт другим, готовьте учеников, накапливайте знания и информацию. Рекомендуется употреблять много растительной пищи", - отметила эксперт.

Символическим управителем 20 апреля является Солнце. И оно будет в сложных аспектах с:

Луной (которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость)

Марсом (планетой активности, физической силы, смелости, решительности, энтузиазма, воинственного настроя, намерения побеждать, страсти, воли, бизнеса, оружия и конфликтов)

Плутоном (планетой трансформации, рисков, опасности и больших денег)

Черной Луной (фиктивной кармической расчетной точкой, которая символизирует нашего "демона-искусителя").

"Поэтому лучше не начинать новые дела, которые касаются действия дневного светила: досуг с детьми, разнообразные развлекательные и азартные игры, выступления перед аудиторией, романтические приключения. Не усиливайте солнечную энергию, используя в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, применяя символы дневного светила (подсолнух, лев), не носите украшения из золота, не злоупотребляйте апельсинами", - советует астролог.