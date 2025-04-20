"Єдиний сприятливий день": астролог дала прогноз на 20 квітня і сказала, кому пощастить

Цієї неділі настає особливий день - єдиний у квітні, коли можна починати нові справи. Але варто пам'ятати про енергію Сонця, яка здатна вплинути на важливі події.

Прогноз астропогоди на 20 квітня

"Єдиний сприятливий день квітня для нових справ і важливих рішень (окрім тих, які належать до сфери відповідальності Сонця). Можливі хірургічні втручання, відвідування перукарні. Несприятливий час для стоматологічних втручань. Не варто сумувати та поспішати", - розповіла Соловйова.

"Не рекомендується групова робота. Уникайте різких рухів. Це період мудрості, будь-які знання легко сприймаються. Головна умова - повне зосередження на найбільш важливій задачі та пошук необхідної інформації для її рішення. День пов'язаний зі стійкістю, вселенським законом, книгами. Підвищуються інтуїція та інтелектуальні здібності", - зазначила вона.

За словами астролога, у неділю можна знайти нові ідеї для вирішення старих проблем. Усі знання треба використовувати лише з добрими намірами. А ще можна ефективно прогнозувати майбутнє.

"Проявляйте альтруїзм, передавайте свій досвід іншим, готуйте учнів, накопичуйте знання та інформацію. Рекомендується вживати багато рослинної їжі", - зазначила експерт.

Символічним управителем 20 квітня є Сонце. І воно буде у складних аспектах з:

Місяцем (який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість)

Марсом (планетою активності, фізичної сили, сміливості, рішучості, ентузіазму, войовничого настрою, наміру перемагати, пристрасті, волі, бізнесу, зброї та конфліктів)

Плутоном (планетою трансформації, ризиків, небезпеки та великих грошей)

Чорним Місяцем (фіктивною кармічною розрахунковою точкою, яка символізує нашого "демона-спокусника").

"Через це краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила: дозвілля з дітьми, різноманітні розважальні та азартні ігри, виступи перед аудиторією, романтичні пригоди. Не підсилюйте сонячну енергію, використовуючи в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, застосовуючи символи денного світила (соняшник, лев), не носіть прикраси із золота, не зловживайте апельсинами", - радить астролог.