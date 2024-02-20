UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Єдиний екземпляр: на продаж виставили унікальний Mercedes-Benz 80-х (фото)

На продаж виставили унікальний Mercedes-Benz 80-х (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У США на аукціоні продають спортивний універсал Mercedes-Benz 300 TE 6.0 AMG "The Mallet" 1988 року випуску. Автомобіль було випущено в єдиному екземплярі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт RM sothebys

Що відомо про авто

Робота над проєктом Mercedes-Benz 300 TE 6.0 AMG розпочалася у 1987 році. Тоді керівнику AMG у Північній Америці Річарду Буксбауму доручили створити заряджений універсал з двигуном V8 на замовлення багатого клієнта.

Відомо, що автомобіль заснований на моделі Mercedes-Benz E-Class (S124). На авто встановили 16-дюймові колісні диски (пізніше були замінені на 17-дюймові диски) і внесено безліч інших покращень.

Кузов пофарбували у чорний колір та встановили чорну решітку радіатора.

Пізніше Буксбаум купив цей універсал та оснастив автомобіль диференціалом з самоблокуванням від седана S-Class і вніс деякі інші зміни.

Mercedes-Benz 300 TE 6.0 AMG "The Mallet" 1988 року випуску (фото: rmsothebys.com)

Як виглядає салон машини

В інтер'єрі розміщено сім сидінь, два з яких знаходяться у багажнику. У внутрішній обробці присутні шкіра та дерево.

Mercedes-Benz оснащений 6,0-літровим атмосферним двигуном V8, потужністю 315 к.с. і 434 Нм.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 5,7 секунди. Максимальна швидкість становить 246 км/год.

Торги пройдуть з 1 по 2 березня та планують отримати за лот від 300 000 до 400 000 доларів.

Mercedes-Benz 300 TE 6.0 AMG "The Mallet" 1988 року випуску (фото: rmsothebys.com)

Читайте РБК-Україна в Google News
MercedesПоради водіям