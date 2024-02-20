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Единственный экземпляр: на продажу выставили уникальный Mercedes-Benz 80-х (фото)

На продажу выставили уникальный Mercedes-Benz 80-х (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В США на аукционе продают спортивный универсал Mercedes-Benz 300 TE 6.0 AMG "The Mallet" 1988 года выпуска. Автомобиль был выпущен в единственном экземпляре.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт RM sothebys.

Что известно об авто

Работа над проектом Mercedes-Benz 300 TE 6.0 AMG началась в 1987 году. Тогда руководителю AMG в Северной Америке Ричарду Буксбауму было поручено создать заряженный универсал с двигателем V8 по заказу богатого клиента.

Известно, что автомобиль основан на модели Mercedes-Benz E-Class (S124). На авто установили 16-дюймовые колесные диски (позже заменены на 17-дюймовые диски) и внесено множество других улучшений.

Кузов выкрасили в черный цвет и установили черную решетку радиатора.

Позже Буксбаум купил этот универсал и оснастил автомобиль дифференциалом с самоблокировкой от седана S-Class и внес некоторые другие изменения.

Mercedes-Benz 300 TE 6.0 AMG "The Mallet" 1988 года выпуска (фото: rmsothebys.com)

Как выглядит салон машины

В интерьере размещено семь сидений, два из которых находятся в багажнике. Во внутренней отделке находятся кожа и дерево.

Mercedes-Benz оснащен 6,0-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 315 л.с. и 434 Нм.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,7 секунды. Максимальная скорость составляет 246 км/ч.

Торги пройдут с 1 по 2 марта и планируют выручить за лот от 300 000 до 400 000 долларов.

Mercedes-Benz 300 TE 6.0 AMG "The Mallet" 1988 года выпуска (фото: rmsothebys.com)

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