Едді Мерфі повертається: 10 найочікуваніших фільмів липня на будь-який смак

Поліцейський з Беверлі Гіллз 4

30 років по тому Едді Мерфі у ролі легендарного детектива Акселя Фоулі знову вийде на вулиці Беверлі-Гіллз!

У четвертій частині франшизи поліцейський об'єднується зі своїм сином Віллі, щоб розслідувати злочин, який веде до таємного світу шпигунства та міжнародної змови. На шляху до розкриття правди їм доведеться зіткнутися з небезпечними злочинцями, хитрими політиками та викритими таємницями.





Нікчемний я 4

14 липня на екрани виходить "Нікчемний я 4", авантюрна комедія, яка порадує всю сім'ю.

У цьому фільмі Ґрю та його милим дівчаткам, Марго, Едіт та Агнес, доведеться зіткнутися з новою лиходійкою. На допомогу Ґрю приходять його вірні міньйони, а також новий персонаж - Ґрю-молодший, син, який виявляється справжнім шибеником. Разом їм доведеться протистояти злодійці, врятувати світ і зберегти свою сім'ю.

MaXXXine

Очікувана комедія жахів, де у головній ролі виступить Мія Гот, 7 липня виходить на екрани.

Цей фільм розповідає про Максін, легендарну порноактрису 90-х років, яка вирішує повернутися до зйомок, щоб взяти участь у своєму останньому фільмі.

Однак все йде не так, як планувалося, коли на знімальному майданчику починають відбуватися жахливі події. Максін доведеться зіткнутися з демонами свого минулого, розкрити темні таємниці та боротися за своє життя.

Забери мене на місяць

12 липня на екрани вийде нова комедія від режисера Ґреґа Берланті, знята за мотивами роману Джошуа Бернстайна.

У центрі сюжету - Келлі Джонс, талановита маркетологиня, яку грає Скарлетт Йоганнссон. Дівчину наймають у NASA, щоб покращити імідж космічного агентства напередодні історичної місії на Місяць. Однак Келлі зіштовхується з низкою проблем, адже їй доводиться працювати з ексцентричними вченими, впертими астронавтами та бюрократичними чиновниками. До того ж вона закохується в одного з астронавтів, якого відтворить на екрані Ченнінг Татум.

Дедпул і Росомаха

31 липня нарешті вийде "Дедпул і Росомаха" - довгоочікуваний фільм, який об'єднає двох найулюбленіших антигероїв Marvel.

У стрічці Дедпул, невгамовний балагур і майстер бойових мистецтв, об'єднується з Росомахою, брутальним мутантом з регенеративними здібностями, щоб зупинити лиходія, який погрожує знищити світ.

Їхні шляхи перетинаються, коли Дедпула наймають, щоб убити Росомаху. Однак згодом вони вимушені об'єднати зусилля, щоб протистояти спільній загрозі.

Збирач кісток

19 липня виходить захоплюючий трилер від режисера Деніела Крейґа, знятий за мотивами роману Джеффрі Дівера.

У центрі сюжету - Лінкольн Райм, геніальний, але паралізований детектив, який допомагає розслідувати серію жорстоких вбивств. Разом з Амелією Донагі, молодою та амбітною журналісткою, вони шукають маніяка, який тероризує місто.

У головних ролях - Анджеліна Джолі та Дензел Вашингтон.

Вдова Кліко

"Вдова Кліко" - це історична драма, яка вийде в український прокат 18 липня. Фільм розповідає про життя Барби Ніколь Кліко, яка після смерті чоловіка у 27 років перейняла на себе виноробний бізнес сім'ї.

Фільм зображує шлях Ніколь від молодої вдови до піонерки у виноробній індустрії. Їй довелося долати численні перешкоди, щоб досягти успіху, але завдяки своїй стійкості та підприємливості вона перетворила Veuve Clicquot на одну з найвідоміших шампанських марок у світі.

Кріпачка

Це мальований анімаційний фільм, який розповідає історію про життя жінки на межі 19-20 століть. Премʼєра картини відбудеться 11 липня.

Стрічка поєднує в собі етнічні мотиви та атмосферу європейського села того часу. Вона несе в собі потужний феміністичний меседж, підкреслюючи силу та стійкість жінки, яка бореться за своє щастя і свободу.

Фільм був створений за допомогою унікальної техніки анімації, що поєднує роботу сотень художників з чотирьох країн світу. Цей підхід дозволив створити візуально вражаючу картину, яка нагадує оживлені твори старих майстрів.

Віджа. Потойбічний вимір

Аргентинський фільм жахів, що вийде в Україні 4 липня. Фільм розповідає про групу блогерів-інфлюенсерів, які прагнуть збільшити свою аудиторію за допомогою сенсаційного контенту.

Вони вирішують провести ритуал "Сто свічок" в особняку, який вважають домом "Чорної графині". Гра, яка спочатку здається нешкідливою забавою, швидко виходить з-під контролю і друзі опиняються втягнутими в жахливий світ потойбічних сил.

Смерчі

Американський фільм-катастрофа, премʼєра якого запланована на 19 липня. Він є сиквелом до фільму 1996 року "Смерч" і розповідає про дочку Джо (Гелен Гант) та Білла (Білл Пекстон), яка також стає мисливицею за торнадо.

Джо та Білл, відомі мисливці, загинули під час одного з буревіїв, коли дівчина була ще маленькою. Тепер Кейт виросла і вирішила піти шляхом своїх батьків, щоб стати дослідницею торнадо.

Коли сезон смерчів сягає апогею, вона вирушає у небезпечну експедицію, де їй доведеться ризикувати власним життям, щоб розкрити таємниці руйнівних сил природи.